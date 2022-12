OPPENHEIMER/ Video: il primo trailer del nuovo film di Christopher Nolan

È tra i film più attesi della nuova stagione cinematografica e i motivi sono abbastanza facili da intuire. Parliamo di “Oppenheimer”, il nuovo lungometraggio scritto e diretto da Christopher Nolan, atteso nelle sale a partire dal 20 luglio 2023. Un thriller storico girato in IMAX che porta il pubblico nell’avvincente storia paradossale di un uomo enigmatico che deve rischiare di distruggere il mondo per poterlo salvare.

"M5s voleva Sabrina Ferilli candidata alla regione Lazio"/ Ma Conte smentisce

Basata sulla biografia American Prometheus di Kai Bird e Martin J. Sherwin, “Oppenheimer” segue la vita del fisico Robert Oppenheimer, manager del Los Alamos Laboratory durante il progetto Manhattan, che ha portato alla creazione della prima bomba atomica. Il film è interpretato da Cillian Murphy nel ruolo di J. Robert Oppenheimer e da Emily Blunt nel ruolo della moglie, la biologa e botanica Katherine “Kitty” Oppenheimer. Il premio Oscar Matt Damon interpreta il generale Leslie Groves Jr., direttore del Progetto Manhattan, e Robert Downey Jr. interpreta Lewis Strauss, commissario fondatore della Commissione statunitense per l’energia atomica.

Amber Heard patteggia con Johnny Depp in causa diffamazione/ "Difendo mia verità ma…"

IL PRIMO TRAILER DI OPPENHEIMER

Prodotto da Emma Thomas, Charles Roven di Atlas Entertainment e dallo stesso Christopher Nolan, il film è girato sia in IMAX 65mm che in pellicola di grande formato 65mm che include, per la prima volta in assoluto, sezioni in fotografia analogica IMAX in bianco e nero. C’è grande, grandissima attesa a tre anni di distanza da “Tenet”, opera che ha diviso critica e pubblico, confermando l’enorme aspettativa nei confronti del cineasta britannico, tra i registi con maggiori incassi nella storia del cinema con oltre 5 miliardi di dollari. Dalla trilogia del cavaliere oscuro a “Dunkirk”, passando da “Inception” e “Interstellar”: opere che sono entrate a fare parte della storia della settima arte. A confermare la sua importanza, i numeri: ha vinto 11 premi Oscar e ha ottenuto 36 nomination. Controverso e visionario, ma il suo talento è indiscutibile. Ecco il primo trailer di una delle opere più attese degli ultimi tempi

Chi sarà eliminato al GF Vip oggi 19 dicembre?/ Occhi puntati su Attilio, Sarah e Charlie in nomination













© RIPRODUZIONE RISERVATA