OPPO 6G/ 3 Anni di ricerche, ora un paper svela che il kernel…

OPPO parla del suo prossimo smart device 6G, e per qualcuno sembrerebbe esser prematuro. Pensare già ad una prossima tecnologia, senza essersi ancora abituati a quella attuale, forse fa paura. Ma non per l’azienda elettronica cinese, che negli ultimi anni ha concentrato i suoi sforzi in innumerevoli innovazioni.

L’ultimo studio di OPPO è “A Versatile 6G with Minimized Kernel: To build the mobile world“, un paper stilato e compilato da più di 70 pagine, che mira a sviluppare un kernel più minimal, ma maggiormente efficace.

OPPO verso il 6G: la ricerca iniziata nel 2019

OPPO, al contrario dei suoi diretti concorrenti, studia il 6G da quasi tre anni. La ricerca è iniziata nel 2019, anno in cui il colosso cinese ha cominciato ad analizzare i requisiti necessari per installare la sesta generazione della telefonia mobile, nei kernel dei device.

Gli studi di OPPO per il 6G, vanno oltre a quel che possiamo immaginare, nonché la semplice comunicazione mobile. Piuttosto, ecco tutti gli approfondimenti:

L’integrazione dell’intelligenza artificiale negli smart device; Lo studio avanzato delle comunicazioni wireless; La tecnologia zero-power; I progetti incentrati sull’utente; L’integrazione di rilevamento e comunicazioni; Lo studio delle reti non terrestri e le comunicazioni ottiche terahertz/wireless.

A dimostrare i passi da gigante, sarà OPPO stessa in occasione del MWC 23, il più grande evento tecnologico dell’anno, che si terrà a Barcellona da lunedì 27 febbraio, fino giovedì 2 marzo 2023, in cui l’azienda mostrerà i suoi prototipi tecnologici e avanzati.

L’obiettivo di OPPO non è mirato soltanto alla distribuzione del 6G, ma piuttosto, farla funzionare in modo più efficiente, pensando a come renderla più flessibile in base alle esigenze di ogni dispositivo mobile.

Con il 5G abbiamo fatto certamente dei passi in avanti, ma forse con il 6G OPPO vuol dimostrare ancor di più. Le potenzialità oggi sono enormi, dunque non ci resta che osservare le loro operazioni di mercato.











