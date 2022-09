Oppo Reno 8 e Reno 8 Pro sbarcano in Italia/ Caratteristiche, disponibilità e prezzi

Sono sbarcati in Europa e di conseguenza anche in Italia, i nuovi smartphone Oppo, precisamente la serie Reno 8. Ad annunciarli è stata la stessa multinazionale cinese nel corso di un evento tenutosi a Parigi, in cui sono stati svelati anche il Pad Air, il primo tablet del marchio asiatico, e la nuova Band 2. Il focus è ovviamente sull’Oppo Reno 8, previsto anche nella versione top di gamma Reno 8 Pro. Si tratta di due smartphone di qualità medio-alta, che fanno della fotocamera, della batteria e della solidità il loro punto di forza. In particolare sorprende il Reno 8 Pro che come ricorda Hdblog.it, è equipaggiato con la NPU dedicata all’imaging MariSilicon X, di modo da poter realizzare video in modalità 4K Ultra Night (è soprannominato il Campione della notte) e contenuti in 4K Ultra HDR.

Silvio Berlusconi su TikTok: "Eccomi!"/ "Qui 60% degli utenti Under 30, che invidia!"

I due modelli sono dotati di una batteria da 4.500 mAh con ricarica rapida SUPERVOOC a 80 watt, e bastano quindi dieci minuti per ripristinare il 50 per cento della batteria, e trntae in totale per una ricarica completa. Secondo il produttore, tale velocità non va ad inficiare sulla durata di batteria, in quanto, dopo 1.600 cicli di ricarica, la stessa manterrebbe l’80 per cento della capacità originaria.

Splatoon 3, inizia il conto alla rovescia: la data/ Gioco più atteso secondo Famitsu

OPPO RENO 8, DESIGN, DISPLAY E MEMORIE

Per quanto riguarda il design, questi è unibody con uno spessore di 7.34 millimetri per il Pro e di 7.67 per il modello standard, e con delle cornici dello schermo molto ridotte nella versione Pro con un rapporto fra schermo e corpo pari al 93.4 per cento. La differenza fra i due modelli la fa in sostanza il SoC, leggasi il MediaTek Dimensity 1300 per l’Oppo Reno 8, e il MediaTek Dimensity 8100-MAX per il pro. Il display, invece è un Amoled da 6.4 pollici FullHD+ per entrambi, mentre la memoria sarà di 8+256.

Veniamo a disponibilità e prezzi. Oppo Reno 8 è acquistabile presso l’Oppo Store o su Amazon, a questo link, al prezzo di 599 euro, mentre per il Reno 8 Pro il prezzo sale a 799 euro: qui il link Amazon. E’ prevista infine un’interessante promozione che permette di ottenere gli auricolari True Wireless OPPO Enco X2, nonché OPPO Watch Free e una Cover 5 acquistando il Pro, mentre in cambio del modello standard si avranno gratis gli Enco Free 2 e una Cover 7.

MeowTalk, app che "fa parlare" animali domestici/ Traduce versi in frasi e parole













© RIPRODUZIONE RISERVATA