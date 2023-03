OPPO Watch Free/ Offerta imperdibile a metà prezzo: caratteristiche e funzionalità

OPPO Watch Free è in super offerta sull’e-commerce più famoso al mondo, Amazon. Un’offerta che non si vede tutti i giorni, visto che rispetto al listino ufficiale è prezzato a quasi il 50% di sconto. Quello dell’azienda cinese, uno dei wearable più completi del settore, perché non approfittarne?

Lo smartwatch è un dispositivo che negli ultimi ha riscosso molto successo non solo per le sue funzionalità pensate per gli sportivi, ma anche come device per prevenire danni salutari. Un device indossabile come OPPO Watch Free, è in grado di offrire più 100 funzioni e garantire un ottimo risultato.

OPPO Watch Free a metà prezzo: conviene?

OPPO Watch Free da listino originale, è prezzato a 99,99€ su Amazon. Con la super offerta del colosso statunitense, è possibile comprarlo al 45% in meno, ovvero a 54,99€. È possibile approfittarne prima che il wearable vada a ruba, dato che sarà una promozione limitata.

I vantaggi di acquistare l’indossabile di OPPO, sono molteplici. Vi sono oltre 100 funzioni sport, possibilità di monitorare la propria salute in real time e di conseguenza, migliorare le proprie attività quotidiane.

Le caratteristiche tecniche di OPPO Watch Free sono molto interessanti, anche per questo diventa interessante acquistarlo in questo periodo dove il prezzo (in offerta), è alla metà rispetto a quello di listino originale.

Il display è un AMOLED da 1,64 pollici dalla forma rettangolare. Il design è elegante e ultraleggero, anche per questo è adatto ad ogni tipo di sport. Tenerlo addosso tutta la giornata (anche la notte), è importante anche per monitorare l’ossigeno del sangue.

I dati restituiti dal device – stando a quel che appuriamo dai riscontri sul web – sarebbero molto precisi. Tenere tutto il giorno OPPO Watch Free al polso, sarebbe utile a prevenire anche eventuali malori.

Quanto all’autonomia, essa è sorprendente, dato che con una sola ricarica è possibile farlo durare per ben 14 giorni. Anche per chi fa nuoto è un wearable indicato, dato che resiste all’acqua fino a 5 ATM.











