Doc remake americano: arriva la versione americana anche di un’altra fiction Rai amatissima: Blanca!

Il successo di Doc Nelle tue mani è andato oltre i confini nazionali, la fiction di Rai1 con protagonista Luca Argentero e basata sulla vera storia di Pierdante Piccioni ha avuto un successo straordinario anche negli Stati Uniti. Ed è piaciuto talmente tanto che hanno deciso di farne un remake: Doc. La versione americana a sua volta è sbarcata in Italia e va in onda ogni martedì su Rai1 (anche se gli ascolti della prima puntata non sono stati entusiasmanti). Tuttavia sembra Doc Nelle tue mani abbia aperto la strada ad un nuovo filone: quello dei remake americano delle fiction italiane.

Infatti dopo Doc è in arrivo il remake americano di Blanca, altra fiction di successo di Rai1 con protagonista Maria Chiara Giannetta. Ad annunciarlo è uno degli sceneggiatori di entrambe le fiction, Francesco Arlanch, in una lunga intervista concessa a DiPiùTv. Lo sceneggiatore, infatti, ha rivelato: “So che ci sono dei contatti per realizzare anche una versione americana di Blanca, la serie con Maria Chiara Giannetta nella parte di una investigatrice non vedente di cui sono tra gli autori.” La serie di Blanca, infatti, di cui sono state fatte due stagioni presto tornerà in onda con la terza è stata un successo di ascolti in Italia ed esportato in tantissimi altri Paesi europei e non, e non stupisce che dall’oltreoceano abbiano deciso di produrre una versione propria.

Non solo Doc Nelle tue mani e Blanca, Francesco Arlanch: “In arrivo remake americani di altre fiction”

Lo sceneggiatore Francesco Arlanch nell’intervista concessa a DiPiùTv ha annunciato che non solo di Doc Nelle tue mani e di Blanca ma anche di altre fiction italiane sono in lavorazione delle versioni americane. Solo un decennio fa era impensabile che una produzione italiana avesse talmente successo in America da farne una loro versione. Il successo di Doc Nelle tue mani nel mondo, nel frattempo, continua. La serie ha varcato i confini nazionali ed è andata in onda in America Latina, Inghilterra, Francia, Portogallo e Spagna, mentre Slovacchia, Repubblica Ceca e Russia lo hanno riadattato, stessa cosa che accadrà in Messico. Nel frattempo ogni martedì per cinque puntate su Rai1 va in onda la versione americana con protagonista Molly Parker.