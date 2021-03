Oprah Winfrey e Stedman Graham/ “Matrimonio? Mai sentito il bisogno di sposarci”

Oprah Winfrey è una delle donne più influenti del mondo. La conduttrice tv è riuscita a strappare un’intervista esclusiva a Harry e Meghan Markle che sarà trasmessa questa sera su Tv8. Il nome di Oprah Winfrey è famoso in tutto il mondo conducendo uno del talk show più amati d’America ovvero The Oprah Winfrey Show. Oltre ad avere una vita professionale soddisfacente e ricca di successi, Oprah Winfrey ha anche una vita privata serena. Da anni, infatti, vive una bellissima e importante storia d’amore con Stedman Graham. La coppia sta insieme dal 1986, non è sposata e non ha figli. In un’intervista rilasciata a People, Oprah ha spiegato di non avere rimpianti e di non aver mai sentito l’esigenza di sposarsi anche se c’è stato un momento in cui la sua vita avrebbe potuto prendere una piega differente quando a Chicago ha pensato di acquistare una casa più grande pensando ad un futuro matrimonio e all’arrivo dei figli.

Oprah Winfrey e Stedman Graham: “Non ho rimpianti”

Stedman Graham è l’uomo che ha conquistato il cuore di Oprah Winfrey che, al suo fianco, ha trovato la serenità in amore. senza sentire la necessità di sposarsi. “Oggi ci diciamo ‘Se ci fossiamo sposati, non staremmo più insieme’ ha spiegato, scherzando, la conduttrice in un’intervista a People. Su Instagram dove è seguita da 19,4 milioni di followers, Oprah condivide spesso foto e video in cui si mostra insieme al compagno. In occasione del suo compleanno, infatti, ha pubblicato il video che vedete qui in basso in cui festeggia insieme al compagno. Una coppia stabile, serena e felice che riesce a ritagliarsi i momenti per stare insieme nonostante gli innumerevoli impegni di entrambi.



