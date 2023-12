Optimus 2, Elon Musk svela la seconda generazione dei robot umanoidi/ Video: sempre più simili all’uomo

Elon Musk, l’uomo più ricco al mondo nonché il numero uno di Tesla, ha svelato nelle scorse ore Optimus 2, la seconda generazione dei suoi robot umanoidi. Come potete notare dal video che trovate qui sotto, si tratta di un robot che assomiglia sempre di più ad un uomo, ma che rispetto al suo antenato, quello presentato poco più di un anno fa, a settembre del 2022, si muove più rapidamente e maneggia anche degli oggetti fragili con dimestichezza.

Il video è stato pubblicato sulla pagina X (ex Twitter) da Elon Musk, e nello stesso si evidenzia come la seconda generazione di Optimus sia dotato di sensori sulle articolazioni che rendono i movimenti più precisi. Inoltre, cammina più velocemente rispetto alla versione precedente, precisamente il 30 per cento in più. Migliore è anche il controllo del corpo e dell’equilibrio, entrambi implementati nell’Optimus 2, e a conferma di ciò si vede il robot umanoide mentre esegue dei piegamenti in palestra, ma anche mentre si muove a tempo di musica visto che il video in questione si conclude proprio con un balletto fra i due robot.

OPTIMUS 2, ELON MUSK SVELA LA SECONDA GENERAZIONE DEI ROBOT UMANOIDI: IL PIANO AMBIZIOSO

Nella dimostrazione anche l’inserimento di un uovo con estrema precisione in un cuociuova, a conferma di quanto i movimenti del robot siano sempre più ricercati e precisi. Obiettivo di Elon Musk, schierare migliaia di robot umanoidi all’interno delle sue fabbriche Tesla, per poi fare in modo che gli stessi possano espandersi “a milioni in tutto il mondo”.

Inizialmente, secondo le previsioni del visionario di origini sudafricane, Optimus verrà utilizzato solo nella produzione di serie e nella logistica per fronteggiare la carenza di manodopera, ma l’obiettivo a lungo termine è quello di utilizzare gli stessi nelle case, nelle abitazioni di tutti i giorni, come una sorta di colf, badante e maggiordomo, ad esempio per fare le pulizie, preparare la cena, ma anche prendersi cura degli anziani.

