Stefano De Martino ha abbandonato lo studio di Affari Tuoi nel bel mezzo della puntata. C’è stato un evento imprevisto, ecco cosa è successo.

Il famoso talk show Rai – che è sempre stato un punto di riferimento per il panorama televisivo italiano – è ora condotto da De Martino, che tra l’altro è finito al centro dell’attenzione mediatica per quello che è successo proprio durante l’episodio e con un concorrente partecipante del gioco. Il protagonista di un precedente appuntamento Rai è stato Massimo, che ha inizialmente scelto il pacco numero 7 e che lo ha poi cambiato con il 4 della Liguria, numero tra l’altro legato alla nascita del figlio Gabriele. Dopo diversi tentativi da parte del Dottore e varie rinunce, alla fine l’uomo è riuscito a vincere 10.000 euro scatenando lacrime e sorrisi tra il pubblico. La sua presenza – e vittoria – nel programma ha fatto sì che i telespettatori si scatenassero con i commenti sul web, tenendo presente la sua non volontà di andare alla Regione Fortunata. “Grandissimo, lui sì che sa dare valore ai soldi“, ha infatti scritto uno di loro.

Così, tra una vittoria e l’altra, Stefano De Martino è stato di recente protagonista di un vero e proprio colpo di scena. Il conduttore ha all’improvviso scelto di andare via dallo studio, e quella scena è subito diventata virale in rete, tanto che sono stati in molti a commentarla.

Cosa è successo a Stefano De Martino ad Affari Tuoi

Lo scorso 17 marzo c’è stata quella che molti fan hanno definito “la partita più disastrosa di sempre di Affari Tuoi“. Il protagonista del gioco è stato Momo, arrivato dal Trentino Alto Adige e che ha portato in studio il pacco numero 10. Ad accompagnarlo è stata invece Jennifer, una delle sue 18 nipoti. Lo stesso ha infatti raccontato quello che la sua famiglia gli ha sempre regalato, svelando anche di avere cinque sorelle e un fratello. Già dall’inizio molti si sono accorti che la sua gara sarebbe stata molto sfortunata, anche perché l’uomo ha visto perdere – davanti ai suoi occhi – 300.000, 50.000 e 100.000 euro. Dopo diversi tentativi e dopo aver capito che il concorrente non sia stato già dall’inizio baciato dalla fortuna, Stefano De Martino ha fatto ricorso alla meditazione.

“Abbiamo limitato i danni“, è intervenuto lo showman napoletano, “Via 5.000 euro, ma il flusso rosso continua“. In seguito la sfortuna non è di certo finita lì, dato che gli sono stati offerti dal Dottore – per 9 tiri – 4.000 euro. A quel punto Momo ha però deciso di tritare l’assegno e di continuare a lanciarsi in questa avventura. De Martino ha così minacciato: “Se è rosso me ne vado”. Il conduttore ha quindi finto di lasciare lo studio, ma nel frattempo il partecipante ha trovato un pacco rosso da 20.000 euro.

Il giovane è quindi tornato a casa a mani vuote. “Non c’è stato niente da fare, la fortuna non è passata di qua“, ha infine concluso l’ex allievo di Amici mostrando a tutti il suo enorme dispiacere.

Stefano De Martino via dal programma Rai? La verità

Il presentatore napoletano ha letteralmente spiccato il volo dopo la sua conduzione di Affari Tuoi, il programma Rai che fino allo scorso anno era invece presentato da Amadeus. Alle spalle, De Martino aveva già una carriera di tutto rispetto, ma di certo il game show di Rai 1 gli è servito a farsi ancor di più conoscere dinnanzi al grande pubblico e a farsi apprezzare per le sue doti interpretative e per la sua simpatia. Al momento stanno però circolando alcune indiscrezioni – pubblicate sul settimanale Novella 2000 – che parlano di una sua presunta volontà di allontanarsi dalla conduzione di Stasera tutto è possibile.

Le voci dicono infatti che lo showman vorrebbe dedicarsi soprattutto a Rai 1, lasciando così la seconda rete che gli ha dato la possibilità di iniziare una lunga gavetta grazie alle conduzioni di vari programmi televisivi, tra cui anche Made in Sud, il Festival di Castrocaro e Bar Stella. “Per lui si aprono altri progetti“, si legge in rete, “ma soprattutto sembra proprio che si stia preparando per il salto di qualità massimo, ossia la conduzione di Sanremo 2027“.