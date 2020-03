Ora d’aria per i bambini in quarantena?/ Governo ci pensa: “Rischio bomba sociale”

Bambini chiusi in casa da ormai quasi un mese insieme ai loro genitori a causa del coronavirus. Come e più degli adulti, però, i più piccoli soffrono questo periodo di reclusione tra le mura domestiche essendo la loro una fase di crescita caratterizzata dalla necessità di giocare, divertirsi all’aperto e interagire con i propri coetanei. La quarantena, dunque, rischia di provocare parecchi problemi e il convincimento comune è che per i bambini debba essere studiata una formula che consente loro se non di tornare alla normalità quanto meno ad una sua parvenza. A promettere un’iniziativa in questo senso è stato il ministro della Famiglia, Elena Bonetti, che ha spiegato: “Il rispetto delle regole per garantire la salute di tutti è prioritario ma noi stiamo chiedendo ai bambini e ai giovani un sacrificio enorme: non possono giocare con i loro coetanei, non possono fare attività sportiva, non possono andare a scuola”.

BAMBINI CHIUSI IN CASA PER CORONAVIRUS, L’ESPERTO: “RISCHIO BOMBA SOCIALE”

Un’ora d’aria per i bambini in quarantena? Il ministro Bonetti ci sta pensando: “Dobbiamo permettere loro (i bambini, ndr), in modo graduale sicuro, tutelato, per la loro salute e la salute della collettività di uscire, di poter iniziare a fare un’attività psicomotoria ovviamente non in gruppo ma da soli che abbia nel pieno rispetto delle regole del contenimento e del contrasto al virus, la possibilità gradualmente di essere fatta”. Sono tanti i genitori che volgono già lo sguardo all’estate, quando col caldo sarà complicato pensare di poter tenere in casa i più piccoli senza danni per loro e per le famiglie. L’estate è infatti il periodo dell’anno in cui di solito i bambini sono affidati alle cure dei nonni (i più esposti al coronavirus) e passano il tempo facendo attività di gruppo in città. Da Milano psicologi, genitori ed educatori hanno scritto al premier Conte e al ministro Speranza chiedendo un’ora d’aria per tutti i bambini e i ragazzi senza alcun assembramento nel rispetto del distanziamento sociale. Lo psicoterapeuta Alberto Pellai, intervistato dal Corriere della Sera, ha lanciato l’allarme: se terremo i nostri bambini e ragazzi in casa ancora a lungo la situazione diventerà una bomba. Secondo le indiscrezioni, però, si proseguirà con la quarantena per tutti almeno per il prossimo mese, a meno che la ministra riesca a far introdurre una piccola ma simbolica “eccezione per i più piccoli” nel prossimo decreto.



