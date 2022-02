“Ora e qui” di Yuman/ Significato canzone: “Carpire il presente”. Nata in inglese

Yuman a Sanremo 2022 con “Ora e qui”

Yuman, dopo aver vinto Sanremo Giovani, ha partecipato al Festival di Sanremo 2022 in gara tra i Big. Il giovane artista si è esibito sul palco con “Ora e qui”, scritto da lui stesso insieme a Francesco Cataldo e Tommaso Di Giulio. Un titolo diretto, come il significato del testo: “Cogliere l’attimo, carpire il presente e viversi tutto con sicurezza. Spero che questa canzone accomuni le persone, perché la musica prima di tutto deve fare bene, prima degli stream. Se ti fa bene è una bella canzone. Credo che la musica debba lanciare un messaggio e fare bene”, ha spiegato Yuman a Today. A Rockol.it ha raccontato la genesi della canzone: “È nata da me e Francesco Cataldo, con un testo in inglese, nel momento in cui stavamo lavorando su diversi brani”. La canzone è stata poi tradotta in italiana con la complicità di Tommaso di Giulio.

“Ora e qui” di Yuman: significato della canzone

“Ora e qui è nata in inglese e nel momento in cui ci siamo trovati incasinati con i tempi, e dovevamo sbrigarci, mi serviva una persona affidabile che avesse una bellissima penna e che riuscisse a fare in poco tempo una cosa davvero di qualità e che si adeguasse al brano perfettamente. E Tommaso di Giulio c’è riuscito. Abbiamo fatto questa unione e quando ho cantato la canzone l’ho sentita subito mia” ha detto Yuman a Rockol.it. Yuman con il brano “Ora e qui” si è classificato 21esimo al Festival di Sanremo 2022 e una settimana dopo la fine della kermesse il brano non è tra i più ascoltati – tra le 25 canzoni in gara – nella classifica Spotify (22esimo), Apple Music (23esimo) e Amazon Musica (23esimo), aggiornate all’11 febbraio.

