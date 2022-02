“Ora e qui”, testo e significato canzone di Yuman/ Sanremo 2022: basta davvero niente

“ORA E QUI”, TESTO E SIGNIFICATO DELLA CANZONE DI YUMAN A SANREMO 2022

Con il testo della canzone “Ora e qui“, Yuman riesce a sorprendere al Festival di Sanremo 2022. L’artista ha scritto il testo insieme a T. Di Giulio e F. Cataldo, riuscendo a farci entrare in empatia con questo. Perché all’interno delle rime troviamo infatti dei momenti di grande enfasi, concentrati su come un piccolo particolare possa improvvisamente cambiare tutto.

YUMAN E RITA MARCOTULLI COVER "MY WAY" DI FRANK SINATRA/ Voce e pianoforte… (Sanremo)

Attenzione però a giudicare in fretta il testo di “Ora è qui” perché questa canzone di Yuman rischia di non arrivare subito ma commuove e convince dopo averla ascoltata più volte. Sono tanti infatti quei testi delle canzoni che riescono a crescere ogni volta che le ascoltiamo. Il testo della canzone “Ora è qui” regala speranza e riesce a crescere all’interno della sua esecuzione con un giovane a regalargli la sua splendida voce. Non ci stupiamo d’altronde di Yuman visto che lo abbiamo visto tra i giovanissimi appena un paio di mesi fa.

Testo completo “My Way" di Frank Sinatra/ La cover a Sanremo 2022

TESTO COMPLETO “ORA E QUI”DI YUAMN A SANREMO 2022: A PERDERSI BASTA NIENTE

Ora e qui è dunque il testo della canzone con cui Yuman sta concorrendo al Festival di Sanremo 2022, andiamo a leggerne il testo completo.

C’è una strada, tutta curve, tra il cuore e la testa

Senza mappe, scorciatoie, o un’area di sosta

A perdersi, io lo so bene, basta niente, come in mare

Ma quando stavo per arrendermi, mi hai insegnato a respirare.

Ora e qui, finalmente io

Riesco a dire che sto bene, se trema un po’ la voce

Mi fermo e mi godo la luce, anche fosse un istante, sì.

Ora e qui, riesco a crederci

Grido forte che sto bene, domani poi, si vede

Questo è solo l’inizio del viaggio: mi piace,

Vieni con me.

Quante liste impolverate dai miei prima o poi

Notti appese a uno schermo, a fare le sei… le sei!

A vivere in un film che so a memoria, rinchiuso in un finale sempre uguale

Ma poi mi hai detto: guarda là fuori, lo so che hai paura,

Cadrai, ti farai male, ma è così se vuoi volare e.

Ora e qui, finalmente io

Riesco a dire che sto bene se trema un po’ la voce

Mi fermo e mi godo la luce, anche fosse un istante, sì.

Ora e qui, riesco a crederci

Grido forte che sto bene, domani poi, si vede

Questo è l’inizio del viaggio e mi piace,

Resta con me.

Ehi, ehi…

Partiamo anche adesso, dai!

Hai tenuto insieme il mio mondo, combattuto per due, vedrai.

Ora tocca a me, dimostrarti che

Voglio dire noi

Voglio dirlo più forte

Ancora più forte

Ancora una volta, sì.

Ora e qui, finalmente io

Riesco a dire che sto bene, se trema un po’ la voce

Mi fermo e mi godo la luce, anche fosse un istante, sì.

Ora e qui, riesco a crederci

Grido forte che sto bene, domani poi, si vede

Questo è l’inizio del viaggio e mi piace,

Resta con me.

Yuman, "Ora e qui" a Sanremo 2022/ Non convince, 23° posto in classifica

© RIPRODUZIONE RISERVATA