Ora legale 2020, cambia domenica/ Ora solare addio: nuovi ritmi, dieta per adeguarsi

Il fatidico cambio dall’ora solare all’ora legale 2020 accadrà proprio in questo weekend. La data da tenere ben impressa sarà quella della notte tra sabato 28 e domenica 29 marzo, quando alle 2.00 le lancette si sposteranno di un’ora passando quindi alle 3.00. Saranno in tanti a non accorgersi neppure dello spostamento, sia per via della giornata festiva che per lo stop legato alla pandemia da Coronavirus e che ci costringe tutti a restare in casa e, inevitabilmente, a ridurre così i consueti impegni. Tuttavia c’è chi anche nel giorno di domenica sarà costretto ad uscire di casa per andare a lavorare o semplicemente a svegliarsi comunque al solito orario per via dello smart working adottato in questo clima di emergenza sanitaria. In questi casi, dunque, i “malcapitati” si troveranno a fronteggiare le conseguenze di un’ora in meno di sonno, in un momento critico per gran parte di noi, in cui l’insonnia la fa da padrona. Proprio il cambio dell’ora in concomitanza con la pandemia da Coronavirus, andranno a rappresentare un vero e proprio “mix critico che turba il sonno a tanti, troppi, e che va affrontato e governato con il metodo prima ancora che con i farmaci. Uno scenario, insomma, in cui è importante dare la giusta priorità al nostro sonno e alla nostra salute”. Ad affermarlo, come riferisce Il Messaggero, è stato Francesco Peverini, direttore scientifico della Fondazione per la Ricerca e la Cura dei Disturbi del sonno Onlus.

ORA LEGALE 2020: DIETA PER AFFRONTARE IL CAMBIO DALL’ORA SOLARE

Sebbene si tratti di “appena” 60 minuti di sonno perso a causa del ritorno dell’ora legale 2020, secondo l’esperto Peverini non va comunque sottovalutato l’impatto che ciò avrà sul nostro organismo e sull’umore. Peverini spiega che in queste ultime settimane molti suoi pazienti hanno lamentato una crescente minore regolarità, durata e qualità del loro sonno. “È quindi ben evidente quanto l’attuale situazione legata alla pandemia da Covid-19 abbia interferito con l’equilibrio, già per molti faticoso, di un buon ritmo giorno-notte e di gestione dell’ansia”, ha aggiunto. E così, l’avvento dell’ora legale potrebbe addirittura complicare le cose. Come fronteggiare il rischio imminente e adeguare il corpo al cambiamento? La risposta è fornita da Fedagripesca-Confcooperative che intravede proprio nella corretta alimentazione la chiave per limitare i disagi legati all’effetto “jet leg”. I cibi da preferite, in tal senso, sono pesce ma anche polpo e vongole. Le limitazioni imposte per fronteggiare la diffusione del Coronavirus hanno spinto molti italiani a fare maggiore attenzione a tutto ciò che riguarda l’alimentazione. Secondo Fedagripesca, spiega l’Ansa, sarà possibile adeguarsi ai nuovi ritmi sonno-veglia prediligendo alcuni alimenti ricchi di triptofano capaci di stimolare la serotonina e stare più sereni. Tra i prodotti ittici che ne contengono maggiormente vengono consigliati il polpo, le acciughe, le uova di pesce, il pesce spada, le vongole, lo sgombro, il merluzzo e i calamari. Anche la vitamina D contenuta nei pesci e nei molluschi possono far fronte all’insonnia, principale pericolo che interviene con il cambio dall’ora solare a quella legale 2020. Ricordiamo tuttavia che gli effetti negativi sull’organismo, fortunatamente, dovrebbero perdurare solo per i primi giorni successivi al passaggio.



