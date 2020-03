Ora legale 2020, il cambio domenica/ Addio ora solare: aumento insonnia e incidenti

Questa volta ci siamo davvero: l’ora legale 2020 sta tornando e lo farà esattamente nella notte tra sabato e domenica, esattamente alle 2.00 (che diventeranno quindi le 3.00) del 29 marzo. Per il momento, dunque, saluteremo l’ora solare che ci ha accompagnato finora, per lasciare spazio a quella legale che terminerà a sua volta l’ultima domenica di ottobre, ovvero il 25 ottobre 2020. La principale conseguenza che tutti vorranno sapere, è se con l’imminente cambio si dormirà un’ora in più o un’ora in meno. Eccovi servita subito la brutta notizia: con l’ingresso dell’ora legale godremo automaticamente di sessanta minuti in meno di sonno. Poco male se si pensa che in questo periodo particolare la maggior parte degli italiani possono concedersi più ore di sonno per via delle misure restrittive del governo per fronteggiare l’emergenza Coronavirus e che impongono di restare in casa. Discorso, questo, che non vale per chi invece continuerà a lavorare (anche da casa in smart working) nel giorno di domenica. In quel caso si potrà aggrappare all’aspetto positivo legato all’allungamento delle giornate. Che però, anche in questo senso, potrebbe non rivelarsi per il momento una buona notizia dal momento che potremo assistere al sole che tramonta dopo osservandolo solo dalla finestra (i più fortunati dal terrazzo). Insomma, il cambio dall’ora solare all’ora legate quest’anno giunge in pieno clima da quarantena il quale potrebbe a questo punto attutire gli effetti negativi che nella maggior parte dei casi si riscontrano in seguito allo spostamento (avanti o indietro) delle lancette.

ORA LEGALE 2020, ADDIO ORA SOLARE: IL CAMBIO DOMENICA

Il ritorno dell’ora legale 2020 potrebbe coincidere a tutti gli effetti con una serie di conseguenze sull’organismo. Saranno in modo particolare i giorni iniziali dopo il passaggio a risultare i più difficili. I principali disturbi lamentati hanno a che fare con l’alterazione del ciclo sonno-veglia. Inevitabile poi l’impatto sull’umore in seguito ad insonnia, stanchezza ed irritabilità sempre causati dal medesimo fenomeno di jet lag riscontrato in maniera più ampia da chi viaggia in aereo tra paesi separati da diversi fusi orari. Quali sono gli altri effetti collaterali? Meno sonno significherà automaticamente anche minore concentrazione. Secondo uno studio di qualche anno fa sul Journal of Applied Psychology, con l’arrivo dell’ora legale si registra anche un aumento “drammatico”della quantità di tempo che le persone perdono a “cyberoziare”, cioè a navigare su siti che non hanno nulla a che vedere con il lavoro. Uno studio svolto in Indiana (Usa), ha intravisto degli effetti negativi anche nel rendimento degli studenti con punteggi del 2% più bassi nel test SAT utile all’ammissione al college. Minore concentrazione significa anche maggiore rischio di incidenti sul lavoro che si rivelano più gravi quando le lancette vengono spostate avanti come nel caso dell’ora legale.



