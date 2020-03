Ora legale 2020, quando cambia/ Ora solare addio: effetti su consumi e organismo

Il cambio dall’ora solare all’ora legale 2020 sta per avvenire nuovamente. La data da segnare in calendario è quella di domenica 29 marzo. Precisamente nella notte tra sabato e domenica prossima, alle ore 2.00, sarà il momento di spostare nuovamente in avanti di un’ora le lancette dell’orologio e dare il benvenuto all’ora legale 2020 che durerà fino a domenica 25 ottobre. In quella data riaccoglieremo nuovamente l’ora solare. Il cambio al quale andremo incontro si pone un obiettivo ben preciso, ovvero quelli di produrre un risparmio energetico tale grazie al minor utilizzo dell’illuminazione elettrica. Questo ha comportato nel nostro Paese ad un risparmio enorme in termini economici ed energetici: in 6 anni è stato risparmiato l’equivalente del fabbisogno annuo medio di circa un milione di famiglie, ovvero 6 miliardi di Kilowatt/h. in termini economici si parla di 900 milioni di euro di guadagno anche se, al tempo stesso, come riferisce 3BMeteo è stato registrato anche un aumento nel consumo del carburante per effetto di una maggiore circolazione dopo l’orario di lavoro, ovvero prima dell’ora di cena. Ma quello che vivremo tra pochi giorni, sarà l’ultimo cambio dell’ora? La Commissione europea ha lasciato i vari Paesi liberi di decidere quale fuso orario adottare entro il 2021. L’ultimo cambio di ora per i Paesi che decideranno di mantenere in modo permanente l’ora legale avverrà quindi l’ultima domenica di marzo, mentre chi ha optato per l’ora solare assisterà all’ultimo spostamento di lancette nella domenica che andrà a chiudere il mese di ottobre. Dal 2021, dunque, potremo ritrovarci come effetto diretto quello di avere vari fusi orari all’interno dell’Europa in base alle scelte intraprese dai diversi Paesi.

ORA LEGALE 2020: GLI EFFETTI SUL NOSTRO ORGANISMO

Il cambio dall’ora solare a quella legale 2020 comporta però anche degli effetti sull’organismo umano. Questo, è bene specificarlo, accade solo nei primi giorni successivi allo spostamento delle lancette. Tra i disturbi più comuni, quelli legati all’alterazione del ciclo sonno-veglia in pieno stile jet lag. Pur trattandosi di uno spostamento minimo di appena un’ora, qualcuno potrebbe manifestare maggiore disagio in quanto non riuscirà a recuperare l’ora di sonno persa in seguito all’introduzione dell’ora legale. Prepariamoci quindi ad un bel tris di insonnia, stanchezza ed irritabilità. Come possiamo affrontare al meglio questo cambio? A fornirci alcuni consigli utili è stato il neurologo ed esperto di medicina del sonno Gioacchino Mennuni che a 3BMeteo ha spiegato che “l’ora di luce in più che avremo ritarda la fase dell’addormentamento, legata alla produzione di melatonina favorita proprio dal buio” provocando la fastidiosa insonnia. Il suo consiglio in questo caso è “innanzitutto quello di mantenere possibilmente invariata l’ora in cui ci si alza al mattino, per non interrompere la regolarità del ciclo sonno-veglia”. A suo dire si potrebbe rivelare molto utile anche “non eccedere con cibo e alcolici la sera”. Si tratta di accorgimenti da seguire soprattutto nei primi giorni successivi al ritorno dell’ora legale 2020, in attesa che l’orologio interno del nostro organismo possa regolarizzarsi e tornare ai suoi tradizionali ritmi.



