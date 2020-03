Ora legale 2020: quando cambia?/ Ora solare addio: si dormirà un’ora in meno ma…

L’ora solare sta per lasciare ufficialmente il posto all’ora legale 2020. Manca ancora una settimana e le lancette si sposteranno di un’ora in avanti, dalle 2 alle 3. Questo accadrà precisamente il 29 marzo 2020 e da allora assisteremo all’allungamento delle giornate che si spera di poter vivere all’aria aperta molto presto, dopo la crisi sanitaria attualmente in atto legata all’emergenza Coronavirus. Con il cambio dall’ora solare all’ora legate, si dormirà un’ora in meno a causa dello spostamento delle lancette, ma per molti italiani questo non dovrebbe rappresentare un vero e proprio problema dal momento che, oltre a coloro che tradizionalmente di domenica non sono impegnati con il lavoro, in questo particolare momento sono comunque costretti a casa proprio per via dell’emergenza Covid-19. L’ora legale in arrivo durerà quasi sette mesi (esattamente sei mesi, tre settimane e cinque giorni) poichè l’ora solare farà il suo ritorno il prossimo 25 ottobre quando con il relativo spostamento delle lancette si recupererà l’ora di sonno che qualcuno, probabilmente, perderà. Sebbene nei passati anni si era parlato di una abolizione totale dell’ora legale con la conferma dell’ora solare pare proprio che tale ipotesi sia attualmente slittata almeno per il nostro Paese.

ORA LEGALE 2020: QUANDO CAMBIA? LA STORIA

Storicamente l’adozione dell’ora legale in Italia risale ai tempi della prima Guerra Mondiale, nel 1916. L’adozione di questo cambio di ora ha ovviamente dei vantaggi sul piano energetico, con un risparmio annuo di diversi milioni di euro sulla bolletta dell’energia elettrica. Eppure non tutti i Paesi sono d’accordo nel proseguire con il suo mantenimento. Lo scorso anno il parlamento Europeo aveva votato a favore della sua abolizione a partire dal 2021 ma al momento l’Italia non ha apportato alcuna modifica ed il periodo non è certamente quello migliore per prendere decisioni su un eventuale cambio dell’ora. In Russia, invece, era stata abbandonata già nel 2014. In Europa tuttavia sarà destinata ad essere ancora a lungo argomento di scontro tra fronte del Nord, capitanato dalla Finlandia ma supportato anche da Austria e Germania, e fronte del Sud. Negli anni l’ora legale è diventata per molti studiosi americani ma anche europei, un vero e proprio problema di salute pubblica, perché considerata dannosa per i ritmi sonno-veglia, in particolare delle persone più fragili, come bambini e anziani.



