Ora legale 2021, cambio ora solare/ Lancette avanti di 60 minuti: quali pro e contro?

ORA LEGALE 2021, CAMBIO ORA SOLARE: DORMIREMO UN’ORA IN MENO

Il tradizionale appuntamento annuale è arrivato: nella notte tra sabato 27 e domenica 28 marzo 2021 torna l’ora legale che prenderà ufficialmente il posto dell’ora solare. Alle 2 del mattino dovremo quindi procedere con lo spostamento delle lancette degli orologi di ben 60 minuti, passando così direttamente alle 3.00. Questo significherà una brutta notizia per tutti coloro che anche nel giorno festivo della settimana dovranno svegliarsi presto per lavorare o per portare a termine un particolare appuntamento, dal momento che si dormirà un’ora in meno. La bella notizia però è dietro l’angolo: da domenica, infatti, si potrà godere di un’ora di luce in più e le giornate diventeranno finalmente più “lunghe”. A goderne maggiormente, oltre all’umore sarà anche il risparmio energetico che nel nostro Paese è stato quantificato in oltre un miliardo e 700 milioni di euro nel periodo compreso tra il 2004 ed il 2020, pari cioè al consumo di 150 mila famiglie.

Ma eccoci giunti alla domanda che con l’esordio dell’ora legale 2021 diventa inevitabile: questo sarà l’ultimo anno in cui assisteremo al fatidico cambio dell’ora? La risposta non è univoca. Per alcuni paesi, infatti, sarà davvero l’ultimo anno dell’ora legale in quanto l’Europa ha chiesto di uniformare l’orario a livello comunitario. La richiesta fu formulata nel 2018 ed approvata con l’84% dei voti di coloro che sarebbero favorevoli ad abolire l’obbligo per gli Stati membri di cambiare l’orario due volte l’anno.

ORA LEGALE 2021: SARÀ L’ULTIMO CAMBIO? LA POSIZIONE DELL’ITALIA

Di fronte alla possibilità di procedere con l’abolizione del cambio dell’ora due volte l’anno, l’Italia ha sempre risposto in maniera poco convinta. Mentre il Conte bis di recente aveva deciso per il doppio orario in Italia, altri paesi vicini come Francia, Germania, Finlandia, Lituania, Svezia ed Estonia hanno optato per l’orario unico durante tutto l’anno. Coloro che si sono detti particolarmente favorevoli a questa soluzione sono stati soprattutto i Paesi del Nord Europa più vicini al Polo Nord dove la copertura di luce in estate è più lunga rispetto alle nostre giornate. Ma perché si vuole procedere con l’abolizione dell’ora legale? Come spiega Repubblica.it le ragioni sarebbero soprattutto di natura sanitaria dal momento che l’eliminazione del cambio eviterebbe un forte stress per l’equilibrio psicofisico dei cittadini. E’ quanto emerso da alcuni sondaggi in Europa secondo i quali il passaggio da un orario all’altro sarebbe foriero di stress, in particolare io passaggio dall’ora legale all’ora solare in quanto è prevista un’ora di sonno in più ma più ore di buio. La conseguenza? Maggiori sintomi di depressione durante la stagione invernale.

ORA LEGALE, GLI EFFETTI NEGATIVI DEL CAMBIO

Eppure, anche l’ora legale porterebbe con sé alcuni aspetti negativi. Focus.it ha elencato quali sono le effetti più dannosi legati all’ora legale a partire dai 60 minuti in meno di sonno. Il vero problema è che il debito di sonno non sarà limitato solo alla giornata di domenica come evidenziato da uno studio su Neuroscience Letters. L’impatto del cambio sull’organismo è dovuto al ritmo circadiano, ovvero l’orologio interno che regola molte funzioni cicliche del nostro corpo. Coloro che tendono a svegliarsi più tardi risentiranno maggiormente il tipico effetto “jet lag”. Per alcuni occorrono fino a 3 settimane per abituarsi del tutto. A risentirne, oltre al sonno sarà anche la concentrazione e la produttività sul lavoro come evidenziato da diversi studi. Questo comporta anche un aumento degli incidenti mortali il lunedì in quanto la gente generalmente è più assonnata alla guida e così anche un aumento degli incidenti sul lavoro. Inoltre secondo vari studi nella prima settimana di ora legale ci sarebbe un picco di attacchi di cuore e di suicidi.



