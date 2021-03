Ora legale 2021, quando il cambio?/ Giornate più lunghe ma anche complicanze…

Oggi è venerdì 26 marzo, il che significa che mancano solamente 48 ore, due giorni, all’arrivo dell’ora legale 2021. Come vi stiamo ormai raccontando da qualche giorno a questa parte, scatterà infatti domenica 28 marzo il tanto agognato passaggio dall’ora solare all’ora legale. Per quei pochi di voi che non sapessero di cosa si tratta, significa che dormiremo un’ora in meno in quanto le lancette, alle due di notte, passeranno direttamente alle 3, ora che poi il nostro corpo recupererà il prossimo autunno, quando tornerà il sistema dell’ora solare.

Morte Maradona, audio choc Luque “Mi succhia il c*”/ Insulti a figlie Dalma, Giannina

Ovviamente non sarà una passeggiata per il nostro corpo, visto che saremo costretti ad affrontare da un giorno all’altro nuovi ritmi di vita, quindi nuovi orari in cui andare a letto e svegliarsi, nuovi orari di lavoro e nuovi orari di pranzo e cena, e di conseguenza, saranno diversi gli effetti negativi. Enrico Zanalda, presidente della società italiana di psichiatria, la Sip, aveva spiegato l’anno scorso all’agenzia Ansa, in occasione del passaggio all’ora legale non 2021, che la pandemia avrebbe comunque potuto mitigare questo cambiamento di orario: “I ritmi più calmi imposti dalla vita spesa in casa per l’emergenza legata al nuovo coronavirus, potrebbero giocare a favore, rendendo il cambiamento meno impattante”.

SCIOPERO MEZZI 26 MARZO/ Orari trasporti Atm Milano-Atac Roma: fermi anche i rider

ORA LEGALE 2021: SPOSSATEZZA, STANCHEZZA, MAL DI TESTA… I SINTOMI PIU’ COMUNI

“In casa – aveva aggiunto – è bene mantenere i ritmi abituali: il fatto che tutto sia chiuso di sera e non si possa uscire ci avvicina a uno stile di vita più simile a quello dei nostri avi, che non andavano fuori al ristorante o a teatro. Certo, la TV può rimanere accesa anche tutta la notte, ma si ha la possibilità di guardarla in altri momenti della giornata. In più, credo che non essendoci l’impegno, per molti, dell’alzarsi alla stessa ora per andare a lavorare o a scuola il cambio dell’ora dovrebbe essere meno fastidioso”. Ricordiamo che, come riferiscono gli esperti in queste situazioni, i sintomi principali sono il senso di spossatezza e l’insonnia, una certa confusione quindi come è normale che sia, e che dovrebbe perdurare all’incirca per un paio di settimane, fino a che il nostro corpo non avrà completamente assorbito i nuovi ritmi.

LEGGI ANCHE:

Bollettino vaccini covid oggi 26 marzo/ 8.76 milioni di dosi somministrate

© RIPRODUZIONE RISERVATA