Ora legale 2021, quando scatta cambio orario/ E perché potrebbe essere l’ultimo

Sta per tornare l’ora legale 2021, il giorno in cui spostare le lancette degli orologi in avanti, dalle ore 2 alle 3. Scatterà nella notte tra sabato 27 marzo e domenica 28 marzo 2021. Non è necessario però restare in piedi svegli per aggiornare l’orario, peraltro ormai la tecnologia provvede da sola, quindi solo chi usa orologi da polso o ha orologi da parete deve ricordarsi di spostare le lancette dei nuovi dispositivi sul nuovo orario. Questo passaggio dall’ora solare all’ora legale è stato pensato per ottenere un’ora di luce in più di sera, così da consumare meno corrente elettrica. Quindi, le giornate ci appariranno apparentemente più lunghe, perché il buio arriverà più tardi. Nei primi giorni però dovremo abituarci a dormire un’ora in meno.

A tal proposito, è ormai risaputo che dire addio all’ora solare per tornare all’ora legale ha conseguenze anche sull’organismo delle persone. Diversi studi hanno dimostrato che provoca disturbi del sonno, difficoltà di concentrazione e stress. Dunque, riesce ad influire sull’umore ancor più dell’instabilità meteorologica tipica della primavera.

ORA LEGALE 2021, L’ULTIMA? COSA SUCCEDE

Il passaggio dall’ora solare a all’ora legale nel 2021 può risultare ancor più difficile, viste le restrizioni in zona rossa. Gli esperti consigliano infatti di trascorrere del tempo all’aria aperta proprio per far abituare l’organismo al nuovo orario. Bisognerà farlo allora rispettando le limitazioni introdotte per arginare i contati di coronavirus. Anche l’attività fisica può aiutare per “sincronizzare” il proprio orologio interiore, quindi prima di farlo fate attenzione alle disposizioni previste per non incappare in sanzioni. Questo comunque potrebbe essere l’ultimo anno in cui si verifica questo passaggio, visto che nel 2018 il Parlamento Ue ha approvato una risoluzione con cui invita i Paesi Ue a decidere entro il 2021 se mantenere o meno questo cambio di orario.

Dunque, agli Stati membri dell’Ue spetta il compito di decidere. Deve farlo, dunque, anche l’Italia, dove l’ora legale è in vigore dal 1966, in un periodo in cui il fabbisogno energetico cresceva costantemente, mentre in precedenza era stata usata per la prima volta nel 1916.



