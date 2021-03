Ora legale 2021, quando si cambia da ora solare e come/ Attenzione all’effetto Covid

QUANDO CAMBIA L’ORA DA SOLARE A ORA LEGALE 2021? LE LANCETTE VANNO SPOSTATE ALLE…

Arriva l’ora legale 2021 e si rinnova uno dei dubbi “antichi”. Come spostare le lancette? In molti se lo chiedono a poche ore dal fatidico passaggio. Una domanda che si ripete di anno in anno, nonostante sia ormai un passaggio ben noto quello dall’ora solare all’ora legale. Ma c’è chi sa di correre il rischio di farsi cogliere impreparato a causa dei propri impegni, per questo si affida spesso alla Rete per risolvere i propri dubbi. Non c’è da sorprendersi, dunque, se in molti si pongono tale interrogativo, anche perché lo stress quotidiano può portare a dimenticare di dover cambiare l’ora. Quindi, mettiamo subito le cose in chiaro: nella notte tra sabato 27 marzo e domenica 28 marzo 2021 torna l’ora legale. Per essere precisi, alle ore 2:00 bisognerà spostare le lancette un’ora più avanti, quindi alle 3:00.

Mare Jonio pagata per migranti, Luca Casarini intercettato/ "Festa con champagne..."

I dispositivi elettronici faranno tutto da soli, quindi probabilmente non ve ne accorgerete neppure e non dovrete fare nulla per il passaggio da ora solare a ora legale, ma se avete dei dispositivi analogici allora è bene ricordarsi questo cambio d’ora. Il consiglio è di spostare le lancette già prima di coricarvi, altrimenti dovrete provvedere appena svegli per non sbagliare.

LOTTO E SUPERENALOTTO NUMERI VINCENTI/ Estrazioni di oggi, e 10eLotto 27 marzo 2021

ORA LEGALE 2021 E L’EFFETTO COVID

L’edizione 2021 dell’ora legale è senza dubbio inedita a causa della pandemia Covid. Di per sé il cambio dell’ora, quindi il passaggio dall’ora solare a quella legale, è fonte di molteplici disturbi, seppur lievi, che però quest’anno rischiano di subire anche l’impatto delle restrizioni introdotte per arginare i contagi. Smart working, didattica a distanza, meno vita sociale e più sedentarietà, tutti aspetti che incideranno sul cambio d’ora. Sembra difficile da credere, ma bisogna considerare che in generale si verificano disturbi del sonno che passano in 3-4 giorni, figurarsi quali conseguenze dobbiamo affrontare ora che trascorriamo molto più tempo tra le mura domestiche e con meno distrazioni.

Simbolotto, Lotto: numeri vincenti/ Estrazione 27 marzo 2021: i simboli di oggi

Se l’anno scorso, pur essendo in pieno lockdown, abbiamo smussato il problema perché si poteva dormire un po’ di più al mattino, ora è diverso perché abbiamo sulle spalle un anno di restrizioni. Ma queste possono essere l’occasione per migliorare la qualità del sonno e più in generale il proprio stile di vita. Se ancora non lo abbiamo fatto, possiamo cominciare proprio dall’ora legale 2021.



© RIPRODUZIONE RISERVATA