Ora legale 2022, cambio ora solare: quando è?/ Lancette avanti, pro e contro

L’ora legale 2022 è pronta a tornare: nella notte tra sabato 26 e domenica 27 marzo, infatti, le lancette tornano a spostarsi con un giro in avanti di 60 minuti. Arrivederci, dunque, all’ora solare che tornerà domenica 23 ottobre 2022. Sebbene lo scorso anno si pensava che si sarebbe trattato dell’ultimo cambio, alla fine non è andata così. Ma cosa è accaduto nel dettaglio? Ormai da anni in Commissione Europea è attivo il dibattito sull’abolizione del cambio di orario, con l’idea di lasciare ogni Stato libero di scegliere se continuare o meno ad usufruire dell’ora solare o legale. Anche se si tratta di un dibattito molto acceso, ad oggi non si è ancora giunti ad una decisione ed in particolare l’Italia non sembra affatto propensa a modificare questa tradizione in vigore da diversi decenni.

In vista del ritorno dell’ora legale 2022, dunque, è tempo di mettere mano alle lancette e dare uno sguardo ai pro ed ai contro di questo imminente cambio. Nei sette mesi in cui l’ora legale resterà attiva si otterrà un risparmio molto interessante in termini di energia elettrica. Si stima infatti che il nostro Paese risparmierà oltre 190 milioni di euro ed avrà un minor consumo di energia elettrica pari a circa 420 milioni di kilowattora pari al fabbisogno medio annuo di circa 150 mila famiglie. La stima è stata fatta da Terna, società che gestisce la rete di trasmissione nazionale e che prevede “un importante beneficio ambientale, quantificabile nella riduzione di circa 200 mila tonnellate di emissioni di anidride carbonica in atmosfera”. Secondo Terna i mesi in cui si stima il maggior risparmio saranno aprile e ottobre.

Ora legale 2022, cambio ora solare: pro e contro, i consigli

Grazie al ritorno dell’ora legale 2022 si ritarda l’uso della luce artificiale in un momento in cui le attività lavorative sono ancora nel pieno del loro svolgimento. Le lancette dell’orologio si sposteranno di 60 minuti avanti, passando così dalle 2 alle 3 e questo comporterà ad un’ora di sonno in meno. Poco male per chi di domenica potrà godere comunque del giorno festivo senza gli impegni lavorativi di chi, invece, dovrà rinunciare ad un’ora di sonno. Tuttavia, lo spostamento in avanti delle lancette provocherà anche degli effetti negativi nelle prime due settimane, come ricordano gli esperti.

Quali sono dunque i consigli per limitare gli effetti su salute e umore? In primo luogo, evitare di assumere sostanze potenzialmente eccitanti prima di andare a letto e che potrebbero provocare disturbi nell’addormentamento o causare risvegli notturni. Evitare di fare esercizio fisico eccessivo prima del riposo notturno: “Questo perché il repentino innalzamento e abbassamento della temperatura corporea dovuto dallo sforzo fisico incide fortemente sui nostri livelli di melatonina, ormone coinvolto nella regolazione del sonno”, ha commentato l’esperta Eleonora Iacobelli psicoterapeuta presidente dell’Associazione Europea Disturbi da Attacchi di Panico (Eurodap) e responsabile Trainer Bioequilibrium a Il Messaggero.











