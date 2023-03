Ora legale 2023 domani 26 marzo, fine ora solare/ Come spostare lancette, cosa cambia

TORNA L’ORA LEGALE 2023, ADDIO ALL’ORA SOLARE: SPOSTARE LE LANCETTE AVANTI DI UN’ORA

Domani torna l’ora legale 2023: alle due di notte di domenica 26 marzo 2023, infatti, bisognerà spostare le lancette avanti di un’ora, quindi alle tre di notte. Dormiremo un’ora in meno, ma avremo giornate più lunghe e più luce naturale da sfruttare, visto che l’ora solare 2023 tornerà il 29 ottobre. Infatti, l’ora legale è nata per favorire il risparmio energetico in tempi di crisi e il nostro Paese l’ha adottata per la prima volta durante la Prima guerra mondiale.

Pio e Amedeo, la battuta su Madame imbarazza Gigi D'Alessio/ "Imbroglio sul vaccino…"

Le ragioni di quella decisione sono un ricordo lontano ora, ma attualmente svolge comunque la sua funzione, in tempi in cui è necessario il risparmio energetico. Lo confermano anche le stime di Terna, società che gestisce la rete nazionale di trasmissione. Per i sette mesi in cui sarà in vigore l’ora legale, l’Italia risparmierà 220 milioni di euro grazie ad un minor consumo di energia elettrica pari a circa 410 milioni di kWh, equivalenti al fabbisogno medio annuo di oltre 150mila famiglie.

IL PRINCIPE DI ROMA/ Una commedia popolare che fa centro

Questo, peraltro, genererà anche un beneficio ambientale rilevante, che si può quantificare nella riduzione di circa 200mila tonnellate di emissioni di anidride carbonica in atmosfera. Il beneficio economico è stimato da Terna tenendo conto che il costo del kWh medio in tutela è di circa 53 centesimi di euro al lordo delle imposte, secondo i dati dell’Arera. Dal 2004 al 2022 il minor consumo di energia elettrica dovuto all’ora legale per l’Italia è stato in totale di circa 10,9 miliardi di kWh. Ciò ha comportato, dal punto di vista economico, un risparmio per i cittadini di 2 miliardi di euro.

Elisa canta "A modo tuo": Pio e Amedeo si commuovono/ Lacrime con i figli sul palco

IL DIBATTITO SULL’ABOLIZIONE DELL’ORA LEGALE (O SOLARE)

In Europa, però, non si placa il dibattito sulla possibilità di abolire il cambio di ora e di scegliere tra l’ora legale o quella solare per tutto l’anno. Risale al 2019 l’approvazione da parte del Parlamento europeo della risoluzione legislativa sull’abolizione dell’ora legale. La Commissione europea aveva proposto di porre fine al cambio stagionale dell’ora, lasciando però gli Stati membri liberi di decidere se applicare in modo permanente l’una o l’altra, ma il nostro Paese finora non ha preso alcuna decisione.

Del resto, sono i Paesi del Nord Europa i più sensibili sul tema, visto che non beneficiano della luce naturale col cambio dell’ora, essendo vicini al Polo Nord. Per l’Italia il tema è diventato rilevante dallo scorso autunno, quando è scoppiata l’emergenza legata al caro-energia. La Società italiana di medicina ambientale (Sima) aveva chiesto al governo l’istituzione dell’ora legale tutto l’anno, abbandonando il passaggio con l’ora solare. Resta allora da capire se l’argomento tornerà d’attualità nei prossimi mesi, in vista dell’autunno, per non farsi cogliere impreparati.











© RIPRODUZIONE RISERVATA