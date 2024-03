Ora legale 2024, cambio dell’ora tra oggi e domani a Pasqua/ Come prepararsi: occhio ai disturbi dell’umore

L’Italia non ha ancora scelto tra ora legale e ora solare quale applicare in maniera permanente, intanto si avvicina il cambio. L’ora legale 2024, infatti, torna tra la serata di oggi, 30 marzo, e domenica 31 marzo 2024. Il passaggio avviene in una giornata particolare, quella in cui si celebra la Pasqua. Alle due di notte sarà necessario spostare le lancette un’ora avanti, quindi alle tre di notte. Non bisogna far nulla, invece, per smartphone e altri dispositivi elettronici, visto che il cambio dell’ora avviene automaticamente. In realtà, c’è da dire che non ci si deve svegliare alle 2 per spostare l’ora alle 3. Si tratta di una convenzione, ma potrete ufficializzare il ritorno dell’ora legale 2024 e salutare l’ora solare appena svegli.

A tal proposito, sappiate che avrete un’ora di sonno in meno. D’altra parte, potrete sfruttare l’allungamento delle giornate, visto che risulteranno più lunghe in virtù dell’irradiazione del sole in estate. Di conseguenza, ci sarà più luce naturale di cui usufruire prima che torni l’ora solare domenica 27 ottobre 2024. Questo comporta un risparmio energetico, un fattore tutt’altro che trascurabile…

TORNA L’ORA LEGALE 2024, ADDIO A QUELLA SOLARE: GLI EFFETTI SULL’ORGANISMO

Il cambio dall’ora solare, col ritorno dell’ora legale 2024, non ha impatto solo a livello energetico ed economico, ma ha anche effetti a livello fisico. Infatti, il cambio dell’ora incide sul benessere dell’organismo. A spiegarne il motivo è Michele Riva, docente di Storia della Medicina e direttore della scuola di specializzazione di Medicina del lavoro all’Università Milano-Bicocca. Nell’intervista rilasciata al Giorno ricorda che abbiamo tre orologi: uno biologico, l’altro sociale e poi quello solare. «Il cambio dell’ora mette in crisi l’equilibrio tra questi tre orologi», spiega Riva. Pertanto, si riscontrano problemi del sonno e sulla concentrazione. Nel primo caso, possono insorgere alterazione del sonno a causa della difficoltà nell’addormentarsi o problemi di risveglio precoce. Più difficile è valutare i disturbi dell’umore.

«In una percentuale più bassa di persone, ci sono anche degli effetti somatici: sensazione di cardiopalma, alterazione del ritmo cardiaco, affaticabilità», aggiunge l’esperto, per il quale si tratta di «effetti disturbanti ma che non creano tendenzialmente grossi problemi di salute». Il ritorno alla normalità dopo il cambio all’ora legale 2024 varia da persona a persona. «Ognuno di noi ha una risposta differente al sonno». Il cambio dall’ora solare a quella legale fa soffrire di più i “gufi“, coloro che sono più attivi di notte, e chi va a dormire e si sveglia sempre alla stessa ora. Le persone più “elastiche” recupera prima. «E sempre per questo motivo gli anziani, che tendenzialmente sono più abitudinari e hanno un sonno più schematico, risentono di più del cambio dell’ora».

GLI STUDI SUGLI EFFETTI DEL CAMBIO DELL’ORA

Le persone più fragili sono quelle più esposte ai malesseri legati al ritorno dell’ora legale 2024. Il riferimento del professor Michele Riva nell’intervista al Giorno è a persone con malattie importanti o anziani. «In questi casi la combinazione di fattori può portare all’acuirsi di problemi di salute preesistenti. Sono stati fatti studi per capire se ciò può causare un eccesso di mortalità ma non ci sono conclusioni univoche». Infatti, ci sono studi che puntano il dito contro il ritorno dell’ora solare, ma vanno presi con le pinze anche perché in autunno si diffondono i virus respiratori. Maggiore attenzione devono avere coloro che soffrono di disturbi psicologici e di una condizione di forte stress.

Il consiglio di Riva nel giorno del cambio dell’ora legale 2024 è di muoversi in anticipo per cambiare gli orari in cui si va a dormire e ci si sveglia, ma anche di aggiungere dei pisolini. «Come per il jet-leg un altro consiglio è quello di stare il più possibile all’aperto ed esporsi alla luce solare, soprattutto alla mattina. La luce solare, infatti, incide sul nostro orologio biologico». Si possono avere accortezze anche a livello di alimentazione: andrebbe limitati, se non eliminati, caffeina e alcol che tendono ad alterare il ritmo del sonno, evitare cibi troppo pesanti la sera.











