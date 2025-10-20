Il premier spagnolo Sanchez proporrà all'UE l'abolizione del cambio tra ora solare e ora legale: secondo il socialista è una consuetudine dannosa

Dopo quasi un decennio dall’ultima volta che l’Unione Europea ha discusso della possibilità di abolire il cambio tra ora legale e ora solare, a tornare all’attacco è la Spagna guidata dal socialista Pedro Sanchez che intende riportare la discussione in auge in occasione del prossimo vertice europeo per arrivare a una soluzione che sappia mettere d’accordo tutti e 27 i paesi: un obbiettivo tutt’altro che semplice perché le discussioni sull’utilità dell’ora legale perdurano ormai da anni e non sono mai riusce a giungere a una posizione comune.

In un post condiviso sui suoi profili social – lo trovate qua sotto – Sanchez ha annunciato che porterà il tema dell’ora legale in occasione della prossima riunione del Consiglio europeo sull’energia, spiegando che dal suo punto di vista si tratta di una consuetudine che nel 21esimo secolo “non ha più senso”: secondo il premier spagnolo, infatti, l’effettivo risparmio energetico – ci arriveremo a breve – è del tutto trascurabile rispetto al fabbisogno degli stati; oltre a essere del tutto secondario rispetto al conclamato (almeno, da molti) effetto “negativo per la salute”.

Cambiar la hora dos veces al año ya no tiene sentido. Apenas ayuda a ahorrar energía y tiene un impacto negativo en la salud y en la vida de la gente. Por eso, hoy el Gobierno de España propondrá a la UE acabar con el cambio de hora estacional en el Consejo de Energía y… pic.twitter.com/LA9UM0HVfG — Pedro Sánchez (@sanchezcastejon) October 20, 2025

Quanto si risparmia (veramente) con l’ora legale: la proposta della Spagna ha senso?

Insomma, secondo Sanchez quella del cambio tra ora solare (operativa durante il periodo freddo dell’anno) e ora legale (utilizzata in estate) è ormai una consuetudine ormai anacronistica: un pensiero, peraltro, condiviso da buona parte della popolazione europea perché secondo l’ultimo sondaggio esplorativo condotto da Bruxelles – nel 2018 su un campione di 4,6 milioni di partecipanti – l’84% dei cittadini sarebbe del tutto favorevole all’eliminazione.

Come dicevamo prima, si tratta – però – di un discorso ormai decennale che periodicamente viene sollevato da alcuni paesi (soprattutto quelli che si trovano nella fascia meridionale dell’Unione): l’ultima volta fu nel 2018 e l’anno successivo Bruxelles aprì effettivamente le porte alla possibile abolizione, ma a causa della resistenza dei paesi nordici – ovvero quelli che maggiormente beneficiano del passaggio dall’ora legale estive, a quella solare invernale – il tema venne archiviato e mai più affrontato.

A livello di numeri – d’altra parte – è difficile dar torto a Sanchez perché durante i sei mesi di ora legale in Italia, secondo Terna, vengono mediamente risparmiati circa 330 milioni di chilowattora, pari a qualcosa come 100 milioni di euro: in termini pro capite, insomma, nel nostro paese una persona risparmia poco più di 2 euro all’anno e 5,5 kWh; fermo restando che mediamente in un mese una famiglia ne consuma più di 200 e che un chilowattora costa in media tra i 25 e i 30 centesimi.