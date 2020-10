Ora legale, ora solare: quando cambia/ Lancette avanti o indietro? Si dormirà di più

Ormai ci siamo: da alcuni giorni siamo ufficialmente entrati nel mese in cui avverrà il fatidico passaggio dall’ora legale all’ora solare. Con l’inizio della stagione autunnale e le giornate sempre più corte arriva anche la fatidica domanda: quando cambia l’ora? La notte tra sabato 24 e domenica 25 ottobre sarà quella da segnare in calendario poichè segna il ritorno dell’ora solare. Alle 3.00 le lancette andranno spostate indietro di un’ora tornando dunque alle 2.00 e regalando 60 minuti in più di agognato sonno. Una bella notizia per coloro che lavorano anche nel giorno festivo della settimana e che avranno garantita un’ora in più di riposo prima di abbandonare le coperte e dare il via ad una nuova giornata. Con l’avvio della stagione autunnale, dunque, la sera farà buio prima ma la mattina si potrà godere di più luce soprattutto nella prima fase. Quanto resterà in vigore l’ora solare? Il prossimo cambio avverrà il 28 marzo 2021 quando le lancette torneranno nuovamente avanti di 60 minuti esatti. E proprio nel 2021 dovrebbe giungere la decisione definitiva sull’ipotesi di abolire una volta per tutte il cambio dell’ora, già avanzata nel 2018 attraverso una consultazione promossa dall’Unione Europea. Il 76% dei votanti rispose in maniera favorevole senza tuttavia giungere ad una decisione univoca in grado di accontentare tutti i Paesi. L’Italia, nello specifico, non si è mai espressa in maniera decisa sulla questione.

ORA LEGALE, ORA SOLARE: VANTAGGI E POSSIBILI FASTIDI

Mentre l’Italia continua a temporeggiare sulla decisione se abolire o meno il cambio dell’ora (a dispetto di quanto avvenuto in Francia dove è già stato deciso di abolire l’ora solare), quali sarebbero i vantaggi dell’avere nel nostro Paese l’ora legate per tutto l’anno? In primo luogo, come rammenta Today.it, si registrerebbe un importante risparmio di energia elettrica. Basti pensare che se con l’ora solare il sole sorge alle 4.30 in estate e tramonta alle 20.00, con l’ora legale si passerebbe ad un periodo di luce dalle 5.30 alle 21. Il cambio dall’ora legale all’ora solare che ci accingiamo a vivere tra alcuni weekend avrà tuttavia anche delle conseguenze ormai note poichè ricordate dagli esperti ogni anno. Sono numerosi gli studi che hanno dimostrato come alcuni soggetti abbiano manifestato disturbi legati all’insonnia, sonno interrotto o difficoltà ad addormentarsi. Proprio tali disturbi potrebbero portare a problemi di concentrazione e stress. La buona notizia è che tali disturbi non solo saranno lievi ma avranno anche breve durata. Come ovviare ai possibili problemi legati al fenomeno sonno-veglia? Il consiglio è quello di iniziare sin da ora ad adattarsi all’alternanza tra luce e buio. Una ottima soluzione potrebbe essere quella di anticipare poco alla volta e gradualmente l’orario dei pasti e quello del sonno.



