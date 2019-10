Ora legale, quando torna l’ora solare 2019/ Data, vantaggi e prossimo cambio

Non è ancora questo il weekend giusto, sebbene diversi utenti sul web nelle ultime ore hanno intasato la ricerca web per sapere quando si effettua il passaggio tra ora legale a ora solare 2019. Ebbene, il grande ritorno dell’ora “naturale” è previsto nella notte tra sabato 26 e domenica 27 ottobre, dunque ancora una settimana per prepararsi mentalmente e fisicamente alla più bella notizia per i tanti amanti del sonno: con l’ora solare, come è noto, si dormirà un’ora in più dato che le lancette tornano indietro di un’ora ricacciando ai prossimi mesi il ritorno dell’ora legale. A livello di immediate conseguenze, le giornate si “accorciano” visto che il sole tramonterà un’ora prima dell’orario legale, ma si guadagna un’ora in più di sonno e soprattutto al mattino per i tanti pendolari (che uscivano di casa col buio in questi mesi, ndr) ci sarà finalmente il “ritorno” del sole e della luce fin dall’alba. Dal 27 ottobre tornerà in vigore dunque l’ora solare e vi rimarrà in carica fino al 29 marzo 2020 quando secondo tradizione torna in “lizza” l’ora legale fino all’ottobre dei 6 mesi successivi.

ORA LEGALE, QUANDO TORNA L’ORA SOLARE? GLI SVANTAGGI

Il tutto però con una data di scadenza che potrebbe per una volta variare definitivamente: come è noto nei mesi scorsi si è intensificata la proposta fatta da diversi Nordici o dell’Est Europa sull’abolizione dell’ora legale. Nata nel 1966 per risparmiare energia elettrica, da tempo l’ora legale viene messa nel mirino da diversi eurodeputati e parlamentari dei vari Paesi europei e dopo le consultazioni e regolamenti posti dall’Europarlamento, la Commissione Ue del Presidente Juncker ha concesso ad ogni Stato membro di prendere una posizione ufficiale sull’abolizione dell’ora legale e il mantenimento di quella solare fino all’aprile 2021. Potrebbe cambiare tutto come si potrebbe invece arrivare a decidere che per “comodità” e organizzazione, alla fine l’ora legale si tenga pur con qualche punto critico che rimarrebbe ugualmente. Tornando però al presente, in attesa delle decisioni politiche su un tema piuttosto divisivo, non esistono solo punti “positivi” per l’ora solare in arrivo: come sottolineano gli esperti, molti italiani saranno alle prese per qualche giorno con sbalzi problemi di insonnia, oltre a dover ricordarsi di non cambiare le sveglie visto che ormai ogni nostro apparecchio si aggiorna automaticamente con l’orario giusto della rete internet.

© RIPRODUZIONE RISERVATA