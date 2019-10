Ora legale-solare, quando cambia/ E come prepararsi in anticipo al passaggio

Ci avviciniamo al passaggio dall’ora legale a quella solare, che avviene nella notte tra sabato 26 e domenica 27 ottobre. Preparatevi a spostare le lancette indietro di un’ora, seppur con la consapevolezza di poterne soffrire. Il cambio d’ora incide infatti sul sonno e risulta più pesante dell’ingresso nell’ora legale. In molti avvertono problemi di adattamento nel passaggio dall’ora legale a quella solare. E allora, visto che il 27 ottobre si avvicina, gli esperti consigliano di cominciare subito a posticipare di qualche decina di minuti gli orari dei pasti e quelli in cui si va a dormire. Invece nei giorni successi allo spostamento delle lancette è importante fare movimento nella seconda parte del giorno e prolungare l’esposizione alla luce. Questo è un modo per lanciare un segnale al proprio corpo, cioè che è ancora presto per mettersi a letto. Secondo la psicologa e psicoterapeuta Vincenza Castronovo, molti faticano ad abituarsi rapidamente al cambio d’ora, anche se è di soli 60 minuti. Al Corriere della Sera ha spiegato che tante persone impiegano alcuni giorni per adattarsi, di solito una settimana. Qual è allora la soluzione? Bisogna cercare più luce. A lavoro, ad esempio, si può optare per una postazione più chiara e luminosa. Così si combattono sintomi come stanchezza, malinconia e depressione.

CAMBIO ORA LEGALE-SOLARE, PEGGIO PER LE “ALLODOLE”

Non è ancora chiaro se l’Italia manterrà l’ora legale o l’ora solare dopo la svolta di marzo, quando il Parlamento europeo ha votato a favore dell’abolizione del cambio stagionale. Ogni Stato membro può decidere autonomamente, ma intanto dobbiamo fare i conti con questa tappa per ora obbligata. Per capire gli effetti che ha partiamo da una distinzione tra “gufi”, le persone cioè che vanno a letto tardi, e “allodole”, quelle che invece si svegliano presto. Ora il passaggio autunnale, il cambio cioè da ora legale a ora solare, è sfavorevole alle “allodole”, che quindi dovranno abituarsi in maniera graduale. E questa è una distinzione su cui ha fatto chiarezza Luigi Ferini Strambi, primario del Centro di Medicina del Sonno dell’IRCCS Ospedale San Raffaele Turro di Milano, che però ritiene che il 60 per cento delle persone sia “normale”, cioè abbia «un’alternanza sonno-veglia che coincide grossomodo con i marcatori esterni di luce/buio (sonno dalle 23-24 alle 7 circa)». Invece c’è un 30 per cento che ha il ritmo circadiano spostato in avanti, i “gufi”, mentre il 10 per cento ha il ritmo anticipato, le cosiddette “allodole”.

