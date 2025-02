Ora o mai più 2025, 4a puntata: commento live del 1 febbraio 2025

La puntata di oggi di Ora o mai più 2025 si apre con Pago che dà una bellissima notizia in diretta: dopo la scorsa settimana ha ricevuto una menzione sui social da Vasco Rossi, che è stato felicissimo della sua esibizione nel programma. Il cantante, preso dall’emozione e con le lacrime agli occhi ha ammesso di essere felicissimo per questo incredibile gesto da parte del collega. Poi è il turno dell’esibizione con Patty Pravo, la sua giudice e coach. I due portano sul palco “Il Paradiso”, celebre canzone della star pubblicata nel 1968.

Il brano fu un successo di Lucio Battisti, poi preso da Patty e fatto diventare un vero simbolo della musica italiana. Pago ha affermato di essere molto carico grazie a Ora o mai più 2025: “Questo programma mi farà continuare a fare questo mestiere, ed è la cosa a cui tengo di più“. I giudici si sono dimostrati tutti contentissimi con voti 8 e 9 tranne Gigliola Cinquetti che invece ha dato 7, a suo dire perchè era molto legata alla canzone originale. Riccardo Fogli ha dato 9, Raf ha dato 8. E Pago si porta a casa un bel 57, niente male per questa apertura di puntata! (Agg. Delia Piavani)

Ora o mai più 2025: quattro ospiti speciali della quarta puntata

Va in onda oggi 1 febbraio, in prima serata su Rai 1, la quarta puntata di Ora o mai più 2025, lo show condotto da Marco Liorni che cerca di dare una seconda possibilità a otto cantanti che in passato hanno avuto un grande successo per poi sparire dalla scena musicale. La gara si fa ormai sempre più infuocata, come d’altronde hanno dimostrato i commenti pungenti e le polemiche sorte nella scorsa puntata, soprattutto nei confronti di Valerio Scanu. Anche questa sera, gli otto concorrenti dovranno affrontare due manche, ma la gara sarà ancor più speciale perché impreziosita dalla presenza di grandi ospiti.

Dovranno infatti duettare con gli otto artisti, in sfide uno contro uno (come già accaduto in una delle scorse puntate) il cantautore romano Fabrizio Moro; una delle voci più celebri del soul, Mario Biondi; Audio 2, il leggendario duo che ha segnato la musica pop italiana; infine gli iconici Cugini di Campagna al completo.

Due manche per gli otto concorrenti in gara a Ora o mai più 2025

Sarà dunque una serata all’insegna della grande musica ma, come dicevamo, anche della polemica, visto che la rivalità tra gli otto concorrenti c’è e non viene nascosta. Ricordiamo che a sfidarsi sono: Valerio Scanu in coppia col tutor Rita Pavone; Matteo Amantia con Alex Britti; Pago in coppia con Patty Pravo; Antonella Bucci con Raf; Anonimo Italiano con Riccardo Fogli; Pierdavide Carone col tutor Gigliola Cinquetti; Carlotta con Donatella Rettore, infine Loredana Errore con Marco Masini.

Nella prima manche della quarta puntata di Ora o mai più 2025, i concorrenti si esibiranno nuovamente in coppia con i propri tutor con una cover, probabilmente sempre tratta dal repertorio del proprio coach. Nella seconda, i concorrenti si sfideranno affiancati dagli artisti ospiti. Sarà sempre la giuria, composta dai tutor, a votare i concorrenti in gara con un punteggio da 0 a 10. A questi voti, si aggiungeranno sul finale quelli del pubblico.

Come vedere Ora o mai più 2025 in diretta streaming e chi ha vinto le scorse puntate

La sfida di Ora o Mai più 2025 è entrata nel vivo e iniziano a delinearsi le preferenze di pubblico e giuria. Ricordiamo che, nella prima puntata, è stato Matteo Amantia a vincere e conquistare il primo posto, mentre nella seconda e nella terza è stato Pierdavide Carone. Sarà ancora lui a trionfare questa sera o ci saranno stravolgimenti nella classifica?

Ricordiamo che, oltre alla diretta su Rai 1 a partire dalle 21.30, la nuova puntata di Ora o mai più può essere vista in streaming sul sito di Raiplay, dove sarà poi disponibile on demand dal giorno successivo.