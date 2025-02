Ora o Mai Più 2025, anticipazioni 5a puntata: grandi ospiti e duetti dei concorrenti con i coach

È tutto pronto per la 5a puntata di Ora o Mai Più 2025 il talent di Rai1 condotto da Marco Liorni in cui i cantanti sulla cresta dell’onda anni fa con il passare del tempo hanno visto svanire il loro successo ed adesso hanno la possibilità di avere una seconda possibilità. La gara entra sempre più nel vivo e nella puntata di questa sera gli otto cantanti in gara dovranno affrontare ben tre manche sia con i loro coach che da soli. E ad impreziosire il tutto ci sarà una terza manche in cui i concorrenti duetteranno con due ospiti d’eccezioni: Ivana Spagna ed Amedeo Minghi.

Matteo Amantia Scuderi, chi è la fidanzata?/ Vita privata avvolta nel mistero, ma spunta un indizio...

Scendendo nel dettaglio, la puntata di questa sera di Ora o Mai Più 2025 si aprirà con la prima manche in cui i concorrenti si esibiranno in coppia con i loro coach: Valerio Scanu canterà con Rita Pavone, Pierdavide Carone con Gigliola Cinquetti, Matteo Amantia Scuderi con Alex Britti, Antonella Bucci con Raf, Pago con Patty Pravo, Carlotta con Donatella Rettore, Loredana Errore con Marco Masini e Anonimo Italiano con Riccardo Fogli. A giudicare le loro performance saranno gli altri coach che daranno un voto da 0 a 10.

Chi è Amadeus/ Perchè ha lasciato la Rai? "Pizzico di follia di tutti quelli che decidono di cambiare vita"

Tre manche per i concorrenti di Ora o Mai Più 2025: duetti dedicati al Festival di Sanremo

E nella 5a puntata di Ora o Mai Più 2025 spazio avranno anche i duetti tra concorrenti e coach dedicati al Festival della Canzone Italiana. Sanremo 2025 è alle porte e la seconda manche sarà dedicata a reinterpretare i grandi classici della kermesse canora più importante del nostro Paese, con una carrellata di esibizioni che abbraccerà le canzoni più iconiche e storiche fino alle hit delle ultime edizioni. La terza ed ultima manche, invece, vedrà gli otto concorrenti duettare che gli ospiti della serata Ivana Spagna ed Amedeo Minghi.

Pierdavide Carone, chi è la fidanzata del cantante?/ Dai social zero ‘indizi’, ma l’ultimo album…

Alla fine delle tra manche verrà stilata la classifica definitiva di Ora o Mai Più 2025 sommando i voti dei coach e del pubblico a casa tramite i social e così si scoprirà chi sarà il vincitore. La scorsa volta ha trionfato Loredana Errore che ha stupito tutti con la sua intensa interpretazione de La Notte di Arisa, nelle precedenti puntata, invece, per ben due volte è salito sul gradino più alto del podio Pierdavide Carone mentre la puntata è stata vinta da Mattia Amantia Scuderia, leader degli SugarFree.

Dove vedere la 5a puntata di Ora o Mai Più 2025 in diretta streaming

Svelato tutto quello che succederà nella puntata di oggi del talent di Rai1 non resta che ricordare che la quinta puntata di Ora o Mai Più 2025 andrà in onda questa sera, sabato 8 febbraio 2025, in prima serata su Rai1 a partire dalle 21.30 circa. È possibile seguirla anche in diretta streaming sul sito di RaiPlay dove tra l’altro sono già disponibili le precedenti puntate e le clip in esclusiva con i backstage. Anche questo sabato il programma di Marco Liorni si sfiderà con il colosso di Maria De Filippi C’è posta per te.