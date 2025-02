Ora o Mai Più 2025, 6a puntata: commento live del 22 febbraio 2025

È appena iniziata la sesta puntata di Ora o Mai Più e la gara entra sempre più nel vivo. Prima di far entrare i concorrenti pronti a sfidarsi a colpi di canzoni, Marco Liorni ha letto la classifica provvisoria di Ora o Mai Più che vede al primo posto Pierdavide Carone con 81 punti, al secondo Matteo Amantia Scuderi degli Sugarfree on 57 punti al terzo Antonella Bucci con 54 e poco più sotto Loredana Errore al quarto con 53 e Pago al quinto con 52. Valerio Scanu è al sesto posto con 45 punti seguito da Carlotta al settimo con 32 e Anonimo Italiano all’ottavo ed ultimo con 22.

Dopo la classifica di Ora o Mai Più inizia la gara ed il primo ad esibirsi è Pago. Il cantante prima ha ricevuto un videomessaggio della mamma Maria Rosaria Puddu che ha confessato di essere da sempre una grande fan di Patty Pravo oggi sua coach. I due hanno conquistato la giuria con un totale complessivo di 59 punti. Subito dopo è il turno di Pierdavide Carone che invece prima di esibirsi ha parlato di un periodo complicato di cui ha parlato anche la sorella Tamara. Pierdavide Carone e Gigliola Cinquetti hanno cantato Non ho l’età ed anche questa volta la giuria si è spesa molto in elogi e complimenti per la loro esibizione rivisitata così come per Matteo Amantia e Alex Britti. (Agg. di Liliana Morreale)

Ora o mai più 2025, anticipazioni puntata 22 febbraio su Rai 1: i concorrenti in gara

Ora o mai più 2025 torna in onda, dopo una settimana di stop per lasciare spazio al Festival di Sanremo, con la sesta puntata, sempre in onda su Rai 1. Si riapre dunque la gara, condotta da Marco Liorni, che vede sfidarsi volti e voci della musica italiana che hanno avuto in passato un grandissimo successo ma sono poi spariti dai radar.

Parliamo di Valerio Scanu, Matteo Amantia, Pago, Pierdavide Carone, Carlotta, Loredana Errore, Antonella Bucci e Anonimo Italiano, che hanno deciso di rimettersi in gioco e sottoporsi al giudizio del pubblico ma anche a quello di volti storici della musica italiana, che li affiancano in questa avventura anche come mentori. Valerio Scanu ha al suo fianco Rita Pavone, Pago ha Patty Pravo, Matteo Amantia ha Alex Britti, al fianco di Anonimo Italiano c’è Riccardo Fogli, con Carlotta c’è Rettore, con Pierdavide Carone c’è Gigliola Cinquetti, infine con Antonella Bucci c’è Raf.

Gli ospiti di Ora o mai più 2025 e le due nuove manche

Anche nella sesta puntata di Ora o mai più 2025 i concorrenti dovranno affrontare due manche, che seguiranno però il consueto ordine. Nella prima, ogni cantante si esibirà su una cover al fianco del proprio tutor. Nella seconda, invece, torneranno le sfide: due concorrenti per volta saranno chiamati al centro dello studio per esibirsi al fianco di ospiti speciali. Si tratta di: Enrico Ruggeri, Michele Zarrillo ed Amii Stewart.

Sarà la giuria a votare sia nella prima manche che nella seconda: alla fine della prima esibizione degli artisti in gara con un voto da 0 a 10, mentre nella seconda sfida dovranno scegliere tra il preferito tra i due sfidanti. Queste votazioni, sommate al voto del pubblico a casa, genereranno una classifica il cui primo sarà il vincitore della puntata.

Come seguire Ora o Mai Più 2025 in diretta streaming

La sesta puntata di Ora o Mai Più 2025 andrà in onda questa sera, sabato 22 febbraio 2025, in prima serata su Rai1 a partire dalle 21.30. È però possibile seguirla anche in diretta streaming sul sito di RaiPlay dove tra l’altro sono già disponibili le precedenti puntate e le clip in esclusiva con i backstage.