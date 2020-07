Ora o mai più/ Diretta e concorrenti: l’ingresso di Francesca Alotta (Replica)

Ora o mai più torna in onda oggi, domenica 19 luglio, alle 17.05 su Raiuno, con la replica della seconda puntata della prima stagione. La trasmissione, condotta da Amadeus, ha riportato in tv le vecchie glorie della musica italiana, alla ricerca di una nuova occasione professionale. A mettersi in giorno, nella trasmissione Rai, nel corso della prima stagione, sono stati: Lisa, i Jalisse, Massimo Di Cataldo, Marco Armani, Alessandro Canino, Francesca Alotta che, dalla seconda puntata, ha preso il posto di Donatella Milani, Stefano Sani e Valeria Rossi. I giudici sono anche i maestri a cui sono affidati i concorrenti che possono contare su importanti consigli. Fausto Leali, Loredana Bertè, Michele Zarrillo, Patty Pravo, Red Canzian, Marcella Bella, Marco Masini e Orietta Berti.

LE ANTICIPAZIONI DELLA SECONDA PUNTATA

In ogni puntata di Ora o mai più, i concorrenti si esibiscono in due manche diverse. Nella prima manche della replica della puntata in onda oggi, i cantanti eseguono un duetto assieme ai maestri a loro abbinati. Francesca Alotta e Fausto Leali cantano Mi manchi; Massimo Di Cataldo e Patty Pravo cantano Il Paradiso; Uomini soli è il brano sul quale si esibiscono Marco Armani e Red Canzian. Ci vorrebbe il mare è il brano scelto da Lisa e Marco Masimi mentre Stefano Sani e Marcella Bella si esibiscono sulle note di Io domani. Il mare d’inverno è il brano oggetto della performance di Loredana Bertè e Alessandro Canino. Infine, Valeria Rossi e Orietta Berti si esibiscono sulle note di Quando l’amore diventa poesia e i Jalisse con Michele Zarrillo con La notte dei pensieri. Nella seconda manche, invece, i concorrenti si esibiscono su una cover scelta dai loro maestri che li accompagnano in un cameo.



