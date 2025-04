Obbligo o Verità: anticipazioni puntata 14 aprile 2025

Lunedì 14 aprile 2025, in prima serata, Alessia Marcuzzi torna in onda con una nuova puntata di Obbligo o Verità. Il programma di Raidue, anche questa sera, farà compagnia ai telespettatori con nuovi ospiti che, si accomoderanno intorno al tavolo, lasciandosi andare ad importanti riflessioni da cui, poi, partirà il dibattito. Il momento clou della serata sarà quello dell’obbligo e della verità con uno degli ospiti che sarà costretto a rispondere ad una domanda scomoda o, in caso contrario, eseguire un obbligo più o meno divertente.

Elena Barolo a The Couple: "Laura Maddaloni? Spigolosa, ti squadra"/ Lei: "Non hanno capito niente!"

Protagonista indiscussa della serata è Alessia Marcuzzi che, oltre ad interagire con i propri ospiti, si lascerà andare anche importanti riflessioni. Con personaggi del mondo della televisione e dello spettacolo generale, il nuovo appuntamento con il format di Raidue è pronto a regalare nuovi scoop.

Obbligo o Verità: gli ospiti della puntata del 14 aprile 2025

Paola Barale, Filippo Bisciglia, Cristina D’Avena, Francesco Facchinetti, Caterina Balivo, il giornalista e conduttore televisivo Pierluigi Pardo, l’attore e content creator Tommaso Cassissa, il direttore d’orchestra Enrico Melozzi e con la partecipazione di Herbert Ballerina sono i protagonisti della nuova puntata di Ora o mai più. Tutti gli ospiti si metteranno a disposizione della conduttrice rispondendo alle sue domande.

Gemelli di Cutro, adozioni a pagamento e mafia dietro la scomparsa?/ "Scoperto traffico di neonati rapiti"

Uno degli ospiti, poi, dovrà affrontare il fatidico momento dell’obbligo o della verità. Chi tra i personaggi seduti intorno al tavolo dovrà affrontare tale momento? Per scoprirlo, sarà necessario guardare la puntata.

Come vedere in diretta streaming Obblio o Verità

La nuova puntata di Obbligo o Verità più può essere seguita in diretta televisiva su Raidue, a partire dalle 21.20. Il programma condotto da Alessia Marcuzzi può essere seguito in diretta streaming su Raiplay, collegandosi al sito o scaricando l’apposita applicazione dove è possibile recuperare anche le precedenti puntate o le clip dedicate ai singoli ospiti dei vari appuntamenti.

Anna, chi è la mamma Irma Testa? "A 15 anni le ho detto di essere gay"/ "Come ha reagito? Ha detto che..."