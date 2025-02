Il percorso di Valerio Scanu a Ora o Mai più fino ad ora è stato piuttosto tormentato. Il cantante è stato infatti protagonista di diversi controversie, sia con la giudice Donatella Rettore che con la sua stessa coach Rita Pavone. In particolare, è stato accusato di essere troppo spocchioso, arrivando ad avere un acceso scontro nella puntata dello show andata in onda sabato scorso su Rai 1, tanto che Marco Liorni era dovuto intervenire per placare gli animi. Ma, pare che l’ex allievo di Amici non sia soddisfatto neanche della coach che gli è stata affidata.

Nelle scorse settimane, infatti, si è lamentato delle assegnazioni ricevute, incluso un brano del repertorio della stessa Pavone. Ospite a La Volta Buona, poi, ha rilasciato delle dichiarazioni piuttosto pungenti sulla sua coach, invitandola ad essere più competitiva e meno indulgente nei confronti degli altri concorrenti: “Ho detto che c’è competizione tra i tutor ma è il segreto di Pulcinella. Ognuno fa l’interesse del proprio cantante, come è giusto che sia. Mentre certi tutor sono un po’ bassini con i voti vedo la buona Rita che invece è una molto generosa. E tante volte, parlando anche con amici, dico: ‘Ma secondo te ha capito che siamo in gara?'”.

Valerio Scanu contro Rita Pavone: la richiesta alla sua coach di Ora o Mai più

A quel punto, Caterina Balivo è intervenuta, invitando Valerio Scanu a spiegarsi meglio per evitare la nascita di un’ennesima polemica. Difatti, gli ha subito chiesto se intendesse dire che Rita Pavone non lo stesse agevolando o se volesse sottintendere qualcos’altro. Il cantante, però, ha subito chiarito che la sua coach non agisce in malafede, ma che vorrebbe vederla più agguerrita nei confronti dei suoi rivali in gioco: “Sto dicendo che siccome il mio tutor non vota per me, ma vota per gli altri, la mia è un po’ alta di voti. Ma lei è fatta così, non è che la cambi. Dovrebbe essere più strategica perché alcuni lo sono. Noi, comunque, andiamo tutti d’accordo, siamo molto affiatati”.

Nel corso della sua ospitata a La Volta Buona, poi, Scanu non ha risparmiato neanche Donatella Rettore, dicendo: “Secondo me, il bagno di umiltà ce lo dovremmo fare un po’ tutti, sempre. La sua è stata una provocazione, la mia è stata una risposta piccata perché non me l’aspettavo”. A questo punto, chissà come continuerà la diatriba tra i due cantanti nella nuova puntata di Ora o Mai più di sabato, 1 febbraio.