Ora puoi uccidere la sposa/ Su Rai 2 il film con Ashley Newbrough (oggi, 17 giugno)

Ora puoi uccidere la sposa va in onda oggi, giovedì 17 giugno, su Rai 2. È una pellicola americana del genere thriller del 2016. Il regista è Kohl Glass e gli interpreti principali sono Ashley Newbrough, Rocky Myers, Tammin Susork. Non è la prima volta che viene trasmesso in tv e non vi sono particolari note da segnalare. E’ solito dei film destinati al piccolo schermo quello di avvalersi di un cast poco noto al grande pubblico. Le scene sono state girate a Salt Lake City nello stato americano dello Utah. Film per la tv di genere thriller è sicuramente un prodotto molto interessante che sviluppa in maniera intelligente la suspense.

Ora puoi uccidere la sposa, la trama

La vicenda di Ora puoi uccidere la sposa narra di Nicole, una giovane donna di successo che sta vivendo un periodo felice, non solo a carattere professionale ma anche grazie alla sospirata proposta di matrimonio ricevuta dal suo fidanzato Mark.

La donna è al settimo cielo e comincia a pianificare una cerimonia con i fiocchi, proprio come l’aveva sempre sognata. Non avendo nessuno che possa aiutarla nei preparativi e soprattutto con cui condividere quei momenti di gioia decide di accettare l’aiuto della sorellastra di Mark, Audrey. Purtroppo ben presto questo si rivela un grosso errore, in quanto, la sorellastra è ossessionata da Mark e mette in atto un piano diabolico per rendere il matrimonio un vero incubo, mentre la povera Nicole rischierà seriamente la vita.

