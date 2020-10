Ora solare 2020, cambio ora legale/ Lancette indietro di 60 minuti: ultima volta?

ORA SOLARE 2020, CAMBIO ORA LEGALE: VANTAGGI E SVANTAGGI

Nella notte tra sabato 24 e domenica 25 ottobre si è compiuto il fatidico cambio dell’ora che ha portato a salutare quella legale dando il benvenuto all’ora solare 2020. Alle 3 di notte, le lancette dell’orologio hanno fatto un giro indietro di 60 minuti, tornando alle 2 e regalandoci una generosa ora di agognato sonno e riposo in più. Un vantaggio, questo, che naturalmente si rispecchierà solo per la giornata odierna relativa al cambio, mentre in generale, fino al ritorno dell’ora legale (che avverrà nella notte tra il 27 ed il 28 marzo 2021) guadagneremo un’ora di luce al mattino. Tra gli svantaggi, invece, perderemo un’ora di luce al pomeriggio poichè farà buio prima e avremo così la sensazione di entrare a tutti gli effetti nel clima invernale. Ormai da qualche anni, ad ogni cambio di ora il quesito ricorrente è sempre il medesimo: questa abitudine consolidata in Europa finirà presto? Una domanda, questa, dettata dalla forte tendenza ad abolire tale sistema e la cui risposta potrebbe giungere solo nella primavera prossima, ammesso che i problemi legati al Covid siano tali da spostare l’attenzione su altre priorità. A tal proposito, la speranza è anche quella di riuscire a mettere d’accordo i vari Paesi Europei sull’abolizione dell’ora solare in favore di quella legale, onde evitare la presenza di numerosi fusi orari europei. Se la Francia ha già deciso positivamente sull’abolizione dell’ora solare, l’Italia non ha ancora preso una posizione netta sul tema. I vantaggi di adottare l’ora legale per tutto l’anno sono indubbi soprattutto sul piano del risparmio energetico. In tal modo, infatti, riusciremmo a sfruttare un periodo di luce che andrebbe dalle 5.30 alle 21.

ORA SOLARE 2020, CAMBIO ORA LEGALE: GLI EFFETTI SULL’ORGANISMO E I CONSIGLI

L’ora solare è ufficialmente tornata ma lo spostamento delle lancette indietro di 60 minuti potrebbe avere degli effetti sull’organismo. Si tratta di una serie di fastidi che potrebbero interessare con maggiore frequenza sopratutto alcune persone come anziani e bambini. Gli effetti sull’organismo potrebbero avere una durata anche maggiore a 24 ore e si parla di spossatezza, stress e ansia. In primo luogo, il passaggio allora solare potrebbe portare ad incidere sul ciclo del sonno regolato dall’ormone della melatonina. A tal fine, gli esperti consigliano di andare a letto e svegliarsi a orari regolari anche nei weekend, o lasciare le tapparelle delle finestre alzate per garantire un risveglio naturale. Tra gli altri consigli, quello di evitare di mangiare troppo a cena per rendere il sonno meno difficoltoso. Tra gli altri effetti anche un calo della concentrazione, registrato da numerosi studi, con conseguenze negative sulle prestazioni lavorative. Una ricerca pubblicata nel 2012 sulla rivista specializzata Journal of Applied Psychology ha evidenziato come il cambio dell’ora spinga un vasto numero di persone a perdere una quantità maggiore di tempo su siti che non hanno nulla a che fare con il loro lavoro, a scapito dello stesso.



© RIPRODUZIONE RISERVATA