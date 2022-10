Ora solare 2022, orario invernale: quando si cambia/ In futuro ora legale permanente?

Pronti a cambiare le lancette dell’orologio? Questo è il weekend in cui si saluta l’ora legale per accogliere l’ora solare 2022. Quindi, c’è il cambio dell’ora e si entra di fatto nell’orario invernale, anche se il meteo degli ultimi giorni ci regala uno scenario differente. Dunque, gli orologi che non si aggiornano automaticamente vanno sistemati, portandoli 60 minuti indietro. Se vogliamo essere rigorosi, il cambio dell’ora da quella legale a quella morale scatta tra il 29 e 30 ottobre 2022, più precisamente alle 3 di notte, quando le lancette vanno spostate sulle 2. Ma ormai è una pratica in disuso, perché prevalgono gli orologi digitali, che provvedono in maniera automatica.

Dunque, potete provvedere al cambio dell’ora solo per quelli analogici, ma anche al mattino, godendovi quell’ora di sonno in più che si guadagna nell’immediato col passaggio dall’ora legale all’ora solare. D’altra parte, si perderà un’ora di luce. Un effetto prima trascurato, mentre ora è tutt’altro che di poco conto, visto l’allarme rincari dei consumi energetici. Infatti, questo sistema alternato di 5 mesi di ora solare e 7 mesi di ora legale è in discussione, soprattutto a livello europeo. Ma la decisione definitiva sull’abolizione del doppio orario è ancora lontana.

ORA SOLARE 2022, MA POI SOLO ORA LEGALE?

La questione dell’ora legale-ora solare, per quanto riguarda l’Italia, verrà affrontata solo nei prossimi mesi dal nuovo governo, che non ha avuto il tempo di valutare la questione. Potrà farlo per il 2023, tenendo conto anche delle stime di Terna, società che gestisce la rete di trasmissione nazionale, secondo cui l’Italia risparmia oltre 190 milioni di euro da marzo a ottobre, nei sette mesi in cui è in vigore l’ora legale. Questo per il minor consumo di energia elettrica: parliamo di 420 milioni di kilowattora. Anche Altroconsumo ritiene che misure come l’ora legale sono fondamentali per il risparmio energetico. Quel risparmio stimato da Terna di fatto equivale al fabbisogno medio annuo di 150mila famiglie.

Se si tiene conto del minor consumo di energia dovuto all’ora legale, dal 2004 al 2021 il nostro Paese ha risparmiato complessivamente circa 10,5 miliardi di kilowattora: in termini economici, è un risparmio per i cittadini di oltre 1,8 miliardi di euro. Al risparmio energetico si aggiunge un minor impatto ambientale in termini di CO2, perché rinunciare all’ora solare comporta una riduzione di circa 200mila tonnellate di emissioni di anidride carbonica in atmosfera.











