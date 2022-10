ORA SOLARE 2022, QUANDO CAMBIA?/ Lancette indietro di un’ora, arrivederci ora legale

Mancano meno di 24 ore poi arriverà il cambio dall’ora legale all’ora solare. Come ben si sa alle 3 della prossima notte si tireranno le lancette dell’orologio indietro, potendo così godere di un’ora di sonno in più. Il lato negativo della vicenda sarà che a partire da domani farà buio prima, visto che avremo un’ora di sole in meno, di conseguenza aumenteranno i consumi. Grazie all’ora legale sono stati risparmiati più di 190 milioni di euro in 7 mesi, e anche dal punto di vista ambientale i numeri sono significativi, circa 200mila tonnellate di Co2 risparmiate.

Ecco perchè sono molte le associazioni che stanno spingendo affinchè si mantenga l’ora legale, evitando così il passaggio all’ora solare, a cominciare dalla Società Italiana di Medicina Ambientale (Sima) e da Consumerismo No Profit, che hanno fatto un appello al governo per prorogare fino al 30 novembre la corrente ora, raccogliendo 265mila firma in vista di un referendum per mantenere la legale tutto l’anno. “Chiediamo oggi alla Presidente del Consiglio Giorgia Meloni di trovare il modo di congelare il passaggio all’ora solare previsto per domani 29 ottobre, dando così modo al gestore della rete elettrica di verificare sul campo il reale risparmio ottenibile in termini economici e ambientali”, la nota emessa dalle due realtà. La loro voce difficilmente verrà ascoltata visto che non sembrerebbero esservi i tempi tecnici per un’eventuale proroga. (aggiornamento di Davide Giancristofaro)

ORA SOLARE 2022, QUANDO CAMBIA E A CHE ORA SI SPOSTANO LE LANCETTE/ ADDIO ORA LEGALE, MA RESTA UN’INCOGNITA

Tanto attesa e discussa, l’ora solare 2022 si prende finalmente la scena. Questo è il giorno in cui ci si prepara a salutare l’ora legale, quindi al cambio dell’ora. La consuetudine vuole che tra la notte di sabato 29 ottobre e domenica 30 ottobre si spostino le lancette dell’orologio un’ora indietro, dalle ore 3 alle ore 2. Una tradizione che però si è evoluta col tempo, tanto che alla fine i dispositivi digitali provvedono autonomamente. A maggior ragione, potete godervi l’ora di sonno in più, mentre ciò che perdiamo nel cambio dall’ora solare 2022 all’ora legale è un’ora di luce.

Ogni anno si rinnova il dibattito sull’utilità di questa alternanza e si parla dei vantaggi dell’ora legale, la cui adozione tutto l’anno eviterebbe il cosiddetto “stress da cambiamento” legato alla luce, che è il maggiore sincronizzatore naturale di tutti i processi dell’organismo, che si manifesta ad esempio con insonnia, stanchezza, irritabilità, mal di testa, difficoltà di concentrazione e sbalzo d’umore. Inoltre, l’adozione dell’ora legale tutto l’anno, a discapito dell’ora solare 2022, garantirebbe una maggiore assunzione di vitamina D e attenuerebbe i disturbi del sonno.

ORA SOLARE 2022, MA DIBATTITO SU ORA LEGALE

A ciò si aggiunge il fatto che c’è chi sostiene l’addio all’ora solare 2022 e all’adozione permanente dell’ora legale perché la prima sarebbe un retaggio di una società contadina, invece in un mondo industriale come quello attuale ha più senso che ci sia la luce alle 5 di sera anziché alle 5 del mattino. Infatti, le polemiche delle ultime settimane si sono soffermate proprio su quest’ultimo aspetto. A fronte di un’ora di luce in più al mattino, l’ora solare 2022 ne fa perdere una il pomeriggio, quando però sono ancora in corso attività economiche e lavorative. Ma la questione non è solo scientifica e culturale, bensì pure energetica, visto che stiamo attraversando una fase in cui anche un’ora di luce in più può fare la differenza.

A tal proposito, segnaliamo la posizione di Roberto Cingolani, ex ministro della Transizione ecologica, attuale consulente del nuovo responsabile dell’Ambiente e della Sicurezza energetica, Gilberto Pichetto Fratin. Ebbene, ritiene che i risparmi energetici derivanti dall’abolizione dell’ora solare 2022 non sarebbero così rilevanti dal punto di vista energetico, «perché quell’ora che si guadagna la sera, molto probabilmente la si perde la mattina dal momento che ci si sveglia col buio». Di certo c’è, dunque, che le posizioni sono divergenti, anche per questo il dibattito su ora solare 2022 e ora legale prosegue di anno in anno.











