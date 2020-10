Ora solare e legale: a quando il cambio ora?/ Spostamento lancette, pro e contro

Ora solare e ora legale, una distinzione che spesso confonde: la notte fra il 24 e il 25 ottobre dovremo spostare le lancette (l’espressione è ormai per i più metaforica, visto che nella maggior parte dei casi saranno i nostri dispositivi a farlo per noi) indietro di un’ora. Dalle 3 alle 2. Torneranno al loro posto nella notte fra il 27 e il 28 marzo dell’anno prossimo. Intanto, nella notte fra sabato 24 e domenica 25 ottobre, dormiremo un’ora in più, d’altro canto però avremo un’ora di luce in meno durante la giornata. Giornate che si accorciano, il buio che scende prima, torna l’ora solare e potrebbe essere una delle ultime volte. Perché era stata fatta una consultazione sul sito della Commissione europea, nell’estate del 2018 (promossa dai Paesi est- e nordeuropei, Finlandia e Polonia in testa) su cui si è però creata un’impasse, tranne che per la Francia, dove la popolazione si è espressa definitivamente a favore dell’abolizione dell’ora solare nel 2019. La risposta alla consultazione dell’Ue non è arrivata invece dall’Italia, anche se nemmeno in Francia la risposta popolare ha, per ora, valore vincolante: sarà Bruxelles a prendere una decisione dopo aver raccolto le volontà interne degli Stati. Una decisione per la quale è stata fissata una scadenza: il marzo 2021. È per questo motivo che l’autunno-inverno 2020 potrebbe essere l’ultimo dell’ora solare. Una prospettiva che renderebbe felici molti.

La storia dell’ora legale e dell’ora solare

Ma perché esiste l’ora legale? Il motivo è uno solo e ci sta sicuramente a cuore: risparmiare energia. Sfruttare la luce naturale così da ridurre il dispendio di energia elettrica per l’illuminazione nelle ore serali. L’ora legale fu introdotta in Italia per la prima volta nel primo dopoguerra, con un decreto legislativo nel 1916. La sua storia, tuttavia, affonda le radici molto lontane. Si parla spesso, a tal proposito, del padre fondatore americano Benjamin Franklin, che in realtà non propose di spostare le lancette degli orologi ma di ricorrere a metodi molto più forti per risparmiare (era il diciottesimo secolo) sulla spesa per le candele: tassare le tende e le persiane, prevedere sveglie rumorosissime con cannoni per indurre la popolazione a svegliarsi prima e sfruttare le ore di luce naturale. Sarà William Willett, nel Regno Unito, a riprendere l’idea già formulata dall’entomologo George Vernon Hudson di spostare le lancette degli orologi, e il momento sarà favorevole, perché la necessità di risparmiare nel primo dopoguerra diventa più che impellente.

Ora legale, il risparmio energetico nelle stime di Terna

Terna, la società che gestisce la rete elettrica nazionale, ha calcolato per il 2019 un risparmio di circa 100 milioni di euro grazie all’ora legale, oltre che un abbattimento delle emissioni di CO2 per 250mila tonnellate. In sette mesi di ora legale il risparmio nel 2019 è stato di 505 milioni di kWh in elettricità, corrispondenti all’incirca al consumo medio annuo di 190mila famiglie. Guardando a un periodo più ampio, dal 2004 al 2019 il risparmio in termini di dispendio energetico è stato di 1,6 miliardi di euro e di 9,6 miliardi di kWh di elettricità.



