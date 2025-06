Come affrontare al meglio l'orale Maturità 2025? Ecco alcuni consigli per mantenere la calma e non farsi prendere dal panico durante il colloquio

Esame di Maturità 2025, dopo aver sostenuto la prima e la seconda prova scritta, più di mezzo milione di studenti si sta ora preparando per affrontare il colloquio orale, che prevede una discussione multidisciplinare con la commissione, con domande integrative anche su argomenti esterni come ad esempio l’educazione civica e regole di comportamento per chi non ha raggiunto un adeguato voto in condotta. Lo step finale per il conseguimento del diploma che per molti ragazzi è considerato motivo di stress e ansia, soprattutto a causa dell’emotività che può sopraggiungere quando si deve sostenere un discorso in pubblico sapendo di essere giudicati. Ci sono però alcuni accorgimenti, che si possono adottare per scaricare la tensione ed arrivare al giorno degli esami con meno preoccupazioni e più sicurezza.

A partire dalla presentazione, che è un fattore importante perchè rappresenta il primo biglietto da visita del candidato. Su questo potrebbe influire molto la scelta dell’abbigliamento, ad esempio preferendo capi più sobri e cercando di evitare dettagli appariscenti per mostrare serietà, così come l’atteggiamento positivo e sorridente che può aiutare a superare l’imbarazzo e combattere la timidezza iniziale.

Maturità 2025: come affrontare l’esame orale senza stress, i consigli per mantenere un atteggiamento positivo

Come comportarsi all’esame orale Maturità 2025? Secondo un recente sondaggio condotto da Scuolazoo, che ha preso a campione circa 5000 candidati all’Esame di Stato, per il 69% la maggiore fonte di preoccupazione è rappresentata proprio dal colloquio di fronte alla commissione. A parità di preparazione di base infatti, quello che può fare la differenza in questo caso è l’emotività dello studente, che da semplice timidezza può trasformarsi in vera e propria ansia e paura con il rischio di dimenticare tutto all’ultimo minuto e fare scena muta.

Per evitare questa situazione è bene prepararsi per tempo studiando un atteggiamento positivo da mostrare in sede di incontro coi docenti e imparare a mantenere la calma anche nei momenti di difficoltà, magari esercitandosi a casa nel ripetere ad alta voce la simulazione di un discorso tipo che potrebbe poi essere affrontato durante l’esame. Altro consiglio è quello di adottare tecniche di rilassamento per ridurre lo stress pre maturità, soprattutto nel periodo che va dalla conclusione degli scritti alla chiamata all’orale, evitando più possibile le maratone dell’ultimo minuto ma preparando per tempo un programma di ripasso che lasci anche spazio alle pause di relax.