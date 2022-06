Orari exit poll e proiezioni Elezioni Comunali 2022 e Referendum Giustizia/ Le prime stime sul voto

Tra Comunali 2022 e Referendum: quando sapremo i primi exit poll, proiezioni e risultati?

Oggi, domenica 12 giugno 2022, è il giorno delle elezioni comunali 2022 e dei referendum sulla giustizia. Urne aperte dalle ore 7.00 alle ore 23.00, ma quando conosceremo i primi risultati delle votazioni? O meglio, quando è in programma l’appuntamento con gli ormai familiari exit poll e con le proiezioni? Andiamo a scoprire le varie tappe…

Exit poll Parma, sondaggi Elezioni Comunali 2022/ Diretta risultati e come si vota

Prima di andare a conoscere gli orari di exit poll e proiezioni di elezioni comunali e referendum Giustizia 2022, c’è una precisazione importante che non può essere sottovalutata. Lo spoglio dei risultati non avverrà nello stesso momento: lo spoglio dei voti per i cinque quesiti sulla giustizia avverrà alle ore 23.00, mentre lo spoglio dei voti delle amministrative è in programma dalle ore 14.00 di domani, lunedì 13 giugno 2022.

COME SI VOTA REFERENDUM E ELEZIONI COMUNALI 2022/ Info utili: quesiti, schede e...

Orari exit poll e proiezioni Elezioni Comunali e Referendum Giustizia 2022

L’exit poll è un sondaggio effettuato, durante un’elezione, tra gli elettori, dopo l’espressione del voto da parte di questi presso un seggio elettorale. In inglese significa letteralmente “sondaggio all’uscita”. Ebbene, l’exit poll per i referendum sulla giustizia saranno disponibili poco dopo le ore 23.00 di oggi. Le prime proiezioni – previsione statistica dei risultati complessivi di un’elezione a partire dai risultati ottenuti in un insieme ridotto e definito a priori di seggi – arriveranno invece verso le ore 23.30/24, seguite da dati sempre più affinati con il passare del tempo e dei numeri a disposizione degli esperti.

Orari seggi e affluenza Elezioni Comunali 2022 e Referendum Giustizia/ Quando si vota e lo spoglio

Ma non è tutto per questa domenica. Poco dopo le ore 23.00 saranno disponibili gli exit poll delle elezioni comunali nelle principali città chiamate alle urne: da Genova a Palermo, passando per Messina e Catanzaro, fino a L’Aquila e Parma. Discorso totalmente diverso per quanto riguarda le proiezioni: queste, infatti, si basano su voti effettivamente dati dagli elettori e quindi sarà necessario aspettare l’apertura delle urne, in programma alle ore 14.00 di domani, lunedì 13 giugno 2022.











© RIPRODUZIONE RISERVATA