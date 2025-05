Si aprirà nella giornata di oggi l’importantissimo e delicato momento in cui i Cardinali saranno chiamati ad eleggere il prossimo Papa e moltissimi – ne siamo certi – si staranno chiedendo gli orari fumate Conclave 2025 che grosso modo dovrebbero farci sapere se si è trovato un accordo ufficiale sul nome del prossimo a sedere sul trono di Pietro: proprio attorno al comignolo di San Pietro – infatti – si gioca l’intera partita pontificia con quelle famosissime fumare di colore bianco o nero che da sempre rendono noto ai fedeli in trepidante attesa se la sede vaticana resterà ancora a lungo vacante.

Entrando subito nel vivo degli orari fumate Conclave 2025, vale la pena dire che l’annuncio ufficiale è stato fatto nella giornata di ieri dall’addetto alla sala stampa del Vaticano Matteo Bruni spiegando che complessivamente il comignolo dovrà essere guardato in quattro momenti differenti: il primo è alle 10:30 poco dopo l’inizio dei lavori, seguito da un secondo alle 12:00 prima della pausa pranzo; mentre le altre due fumate dovrebbero essere alle 17:30 e alle 19:00 sancendo – quest’ultima – la fine della giornata di scrutini.

Orari fumate Conclave 2025: tutto quello che c’è da sapere sull’elezione del Pontefice

Di importante da tenere a mente sugli orari fumate Conclave 2025 ci sono almeno due cose: la prima è che oggi ci sarà solamente una primissima fumata alle ore 19:00 dato che i lavori inizieranno alle 16:30 e le votazioni saranno precedute dalla catechesi da parte del Cardinale Cantalamessa per invocare lo Spirito Santo e dal giuramento per tutti i presenti; fermo restando che l’attesa è che domani ci sarà solamente una singola votazione e una fumata quasi certamente nera.

La seconda cosa da tenere a mente sugli orari fumate Conclave 2025 – invece – è che l’appuntamento alle 10:30 e alle 17:30 ci sarà solamente nel caso di elezione, mentre in caso contrario tutto sarà rimandato all’orario immediatamente successivo senza notizie ai fedeli: in caso di fumata nera le votazioni centineranno ad oltranza – con un limite di quattro al giorno – fino al momento in cui non si riuscirà a raggiungere una maggioranza di due terzi attorno ad un solo nome; mentre in caso di fumata bianca ci sarà il tradizionale annuncio di “habemus papam” dalle finestre di San Pietro e la presentazione ai fedeli in piazza.

