Orari per risparmio energetico/ Ecco le fasce per pagare meno in bolletta

Gli orari per garantire il risparmio energetico è al momento, l’unica soluzione effettivamente possibile per poter pagare meno in bolletta. Elencheremo di seguito, quali sono le fasce dove il risparmio è garantito.

Tra carovita e scarsità di materie prime, la situazione si fa sempre più delicata. Molti albergatori, ad esempio, stanno affrontando delle , come ad esempio alcuni di essi che si sono visti aumentare in bolletta il 300% dei costi.

MISURE ANTI-CRISI/ "L'Italia ha poche risorse, concentriamole sulle bollette"

Orari per risparmio energetico: tutte le migliori fasce

I migliori orari per il risparmio energetico sono quelli dove la domanda degli utenti è minore, così come funziona in tutti i mercati. Maggiore è la domanda, più alto sarà il costo.

Con il carovita e l’elevato tasso di inflazione, sarebbe meglio dare un’occhiata a quelle che sono le fasce che consentiranno un risparmio maggiore:

SPY FINANZA/ Il nuovo vantaggio della Russia nella guerra del gas

F1 : dal lunedì fino al venerdì dalle ore 08:00 fino alle ore 19:00, è la fascia con il costo più alto.

: dal lunedì fino al venerdì dalle ore 08:00 fino alle ore 19:00, è la fascia con il costo più alto. F2 : dal lunedì fino al venerdì dalle ore 07:00 fino alle ore 08:00 e dalle ore 19:00 fino alle ore 23:00, il sabato invece, dalle ore 07:00 fino alle ore 23:00. Questa è una fascia intermedia in cui i prezzi non sono né troppo bassi e neppure troppo elevati.

: dal lunedì fino al venerdì dalle ore 07:00 fino alle ore 08:00 e dalle ore 19:00 fino alle ore 23:00, il sabato invece, dalle ore 07:00 fino alle ore 23:00. Questa è una fascia intermedia in cui i prezzi non sono né troppo bassi e neppure troppo elevati. F3: dal lunedì fino al venerdì dalle ore 23:00 fino alle ore 07:00 e durante tutti i giorni festivi. In questa fascia oraria c’è il risparmio più grande.

Oltre alle migliori fasce dove si paga meno e quelle da evitare perché il costo è maggiore, va fatta una distinzione tra la tariffa monoraria e quella bioraria. Nel primo caso il prezzo del consumo è pari a tutte le ore del giorno senza nessuna distinzione.

PIANO RISPARMIO GAS/ Le ideologie e ritardi che pagheranno gli italiani

Nel secondo caso invece (tariffa bioraria), il costo aumenta nei giorni feriali e si riduce nei week-end e durante le ore notturne. Fate sempre attenzione al tipo di contratto sottoscritto per risparmiare in bolletta.











© RIPRODUZIONE RISERVATA