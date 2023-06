Oratorio Varese, cade grosso ramo: 8 feriti/ Mamma e figlia di 7 anni sono gravi

E’ di otto persone ferite, fra cui due gravi, il bilancio di un incidente avvenuto in un oratorio della provincia di Varese a seguito della caduta di un grosso ramo. Come si legge sul sito di SkyTg24.it, nella giornata di domenica in quel di Luino (paese di cui è origine Massimo Boldi), un gruppo di adulti e bambini stava uscendo dall’oratorio quando è appunto caduto un grosso ramo che li ha letteralmente travolti. Una donna e una figlia sono state soccorse in gravi condizioni e quindi trasferite d’urgenza presso l’ospedale, dove si trovano tutt’ora. Secondo quanto ricostruito la madre avrebbe tentato di proteggere la figlia di sette anni e si è lanciata su di lei, riportando un grave trauma a schiena, volto e braccia.

La piccola, invece, è rimasta ferita a braccia e torace, mentre gli altri sei del gruppo, fortunatamente, hanno riportato solamente delle ferite lievi essendo stati colpiti di striscio: lo choc è stato però tanto. Sul luogo dell’incidente nel giro di pochi minuti sono intervenuti i vigili del fuoco nonché cinque ambulanze, che hanno prestato soccorso prima di tutto alla bimba di sette anni di cui sopra, che viste le condizioni serie è stata trasportata in elisoccorso presso l’ospedale di Bergamo; la mamma, invece, è a Monza, in pronto soccorso, dove è ricoverata in prognosi riservata. Trasportati in ospedale anche gli altri sei feriti, leggasi a Luino, Cittiglio e Varese.

ORATORIO VARESE, CADE GROSSO RAME: IL COMMENTO DEL SINDACO DI LUINO

Sul posto si sono recati anche i carabinieri che hanno transennato l’area, bloccando quindi il passaggio e nella giornata di oggi l’albero verrà visionato da un esperto per capire se lo stesso sia ancora pericoloso e nel contempo comprendere cosa sia successo. Difficile comunque dare una spiegazione anche se non è da escludere che i forti e continui temporali delle scorse settimane possa aver indebolito l’arbusto.

Sulla vicenda del ramo caduto all’ingresso dell’oratorio si è espresso anche Enrico Bianchi, sindaco di Luino, che parlando con il Corriere della Sera ha detto: “Dalle prime informazioni, sembra che senza nessun segnale premonitore un albero di alto fusto davanti alla chiesa si sia spezzato travolgendo alcune fra cui anche dei bambini. Almeno due sono le persone soccorse in codice rosso”. Dall’esterno, ha aggiunto e concluso il primo cittadino di Luino, la pianta appariva sana senza alcun segno di deterioramento del fusto.

