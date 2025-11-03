Il successo (in Germania) di una notizia non verificata riguardante una querela di Orbán a Merz è esso stesso una notizia meritevole di attenzione

Negli ultimi giorni, alcuni siti web – tra cui il portale WorldNews24hr – hanno diffuso la notizia secondo cui il primo ministro ungherese Viktor Orbán avrebbe intentato una causa personale contro il cancelliere tedesco Friedrich Merz, accusandolo di “sabotaggio” nei confronti dell’Ungheria e della sua sovranità economica.

Bilancio Ue, maggioranza Ursula boccia proposta Von der Leyen/ "No a tagli a fondi per Regioni e agricoltori"

Il portale citato va per la maggiore in Germania, pur non essendo, o forse proprio perché non è, un luogo di informazioni verificate. Il punto è che i tedeschi al sistema di bugie voluto dalla signora von der Leyen e dal cancelliere Merz (che, peraltro, in passato non sono mai andati d’accordo) non credono più. Più si alza il livello delle falsità sulla “minaccia” russa, più chi ancora sa minimamente pensare prende le distanze e cerca fonti di informazione alternative.

SCENARIO/ Meloni (e Crosetto) nella strettoia tra pacificazione trumpiana, riarmo e difficoltà di Kiev

L’articolo del portale citato parla di una “dichiarazione di guerra giudiziaria” che avrebbe scosso Bruxelles.

Al momento, però, nessuna fonte indipendente – né agenzie internazionali, né testate europee accreditate, né comunicati ufficiali – conferma l’esistenza di tale procedimento. L’assenza di riscontri suggerisce cautela, ma qualcosa di vero c’è, ed è poi quel che conta: Budapest e Bruxelles sono davvero ai ferri corti e, in Germania, la simpatia popolare per Orbán sta crescendo.

La notizia, anche se non verificata, si inserisce in un quadro di scontro istituzionale reale tra il governo ungherese e le istituzioni dell’Unione Europea. Negli ultimi anni, Orbán ha trasformato la difesa della “sovranità nazionale” in una bandiera politica, contrapponendola alle regole di Bruxelles in materia di giustizia, energia e diritti civili, o presunti tali.

Green Deal Ue, Italia spinge per neutralità tecnologica/ Governo: “rimuovere ideologia che soffoca industria”

Nel 2025, Budapest ha citato in giudizio la Commissione europea per la decisione di utilizzare i profitti derivanti dai beni russi congelati a favore dell’Ucraina, ritenendola una violazione del principio di unanimità nel Consiglio UE (Euronews, 27 agosto 2025).

L’Ungheria ha inoltre minacciato di fare ricorso contro il piano REPowerEU, accusando Bruxelles di voler limitare l’uso di gas russo in modo lesivo per la propria economia (The European Conservative, luglio 2025).

L’ipotesi di una querela personale contro Merz trova un appiglio solo nelle tensioni politiche più recenti. Durante il vertice europeo del 1-2 ottobre 2025, Merz aveva pubblicamente accusato Orbán di “bloccare l’unità europea sulla difesa comune” e di “ostacolare deliberatamente il coordinamento” in politica estera (Bloomberg, 1 ottobre 2025).

Alla radice del conflitto c’è il nodo dei fondi europei congelati. Bruxelles ha sospeso parte dei trasferimenti all’Ungheria per presunte violazioni dello stato di diritto: limiti all’indipendenza della magistratura, normativa sulla lobby LGTBQ, presunte restrizioni alla libertà di stampa. Orbán, dal canto suo, denuncia un “ricatto politico” e accusa l’UE di discriminare gli Stati membri con orientamenti in politica estera diversi da quelli di Bruxelles.

La controversia è arrivata fino al Parlamento europeo, che nel 2024 aveva addirittura citato la Commissione per aver sbloccato 10,2 miliardi di euro a favore di Budapest senza sufficienti garanzie democratiche (Associated Press, 13 marzo 2024).

Alla luce di questi precedenti, la “querela a Merz” appare certamente, almeno per ora, come una distorsione comunicativa, una ricerca di effetto sui propri lettori e su un’opinione pubblica oggi sempre più confusa.

Resta il dato politico: l’Ungheria di Orbán è in rotta di collisione con l’attuale Commissione europea, ma Budapest, pur essendo la testa di ariete, non è affatto sola. Non lo è in Europa, dove la Slovacchia di Fico è su posizioni simili. Non lo è presso le varie opinioni pubbliche, a cominciare da quella tedesca, dove non passa giorno che AfD guadagni punti su posizioni prossime a quelle ungheresi, almeno in relazione al rischio del coinvolgimento nella guerra voluta e sostenuta dalla Commissione.

Con un non trascurabile corollario: anche in Germania si sente sempre più il bisogno di fonti di informazione alternativa a quella dei grandi media, tutti allineati a favore della guerra e pronti a diffondere a tappeto le bugie del regime. Si veda il falso attentato all’aereo della von der Leyen o le notizie, che sfiorano il ridicolo, sui droni russi in volo sugli aeroporti tedeschi. E se televisioni e giornali sono allineati al sistema, i tedeschi, davanti alla pompa della benzina o alle bollette del gas, alla crisi della Volkswagen e ai segni di recessione, qualche domanda cominciano a farsela.

— — — —

Abbiamo bisogno del tuo contributo per continuare a fornirti una informazione di qualità e indipendente.

SOSTIENICI. DONA ORA CLICCANDO QUI