Ordinanza Calabria, Tar “No a riapertura bar”/ Accolto ricorso del Governo

Pubblicità

E’ arrivato il giudizio del Tar: accolto il ricorso del Governo sull’ordinanza della Calabria del 29 aprile scorso. Come riportano i colleghi di Repubblica, il Tribunale amministrativo regionale di Catanzaro ha dato ragione all’esecutivo: accolto il ricorso presentato dal Consiglio dei Ministri tramite l’avvocatura generale dello Stato a proposito del provvedimento emanato dalla presidente della Regione, Jole Santelli. Come vi abbiamo raccontato, l’ordinanza in questione prevedeva il servizio ai tavoli per bar, ristoranti ed agriturismo, se all’aperto. La conferma è arrivata direttamente dal Tar dopo l’udienza collegiale, svoltasi questa mattina, sabato 9 maggio 2020.

TAR, ACCOLTO RICORSO GOVERNO SU ORDINANZA CALABRIA

Il Tar ha dunque bocciato il provvedimento della presidente Jole Santelli, finita nel mirino del ministro Boccia per l’ordinanza numero 37 del 29 aprile. Come già evidenziato, il Governo ha sostenuto che il testo conteneva previsioni che «anticipano l’efficacia di disposizioni di allentamento delle misure restrittive di contrasto e contenimento del contagio da Covid-19 che il Dpcm del 26 aprile 2020 introduce solo a partire dal 4 maggio 2020». Di diverso avviso, invece, la Regione: secondo l’amministrazione calabrese il ricorso era inammissibile per difetto di giurisdizione. Secondo la Regione, infatti, la controversia sarebbe dovuta ricadere nella competenza della Corte Costituzionale.



© RIPRODUZIONE RISERVATA