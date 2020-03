Ordinanza Enac: droni per controllare spostamenti/ Coronavirus, stretta sui furbetti

Gli spostamenti dei cittadini possono essere monitorati anche con i droni. C’è un’ordinanza che lo permette: è quella dell’Enac, che autorizza il monitoraggio degli spostamenti nelle aree urbane. L’ente di controllo del volo indica che questi dispositivi possono essere usati per il «monitoraggio degli spostamenti dei cittadini», ma precisa anche le modalità «per il contenimento dell’emergenza epidemiologica coronavirus». Nella nota si specifica che «le operazioni condotte con sistemi aeromobili a pilotaggio remoto con mezzi aerei di massa operativa al decollo inferiore a 25 kg, nella disponibilità dei Comandi di Polizia Locale, potranno essere condotte in deroga ai requisiti di registrazione e di identificazione». I droni potranno tornare utili quindi per controlli anche su aree urbane dove c’è scarsa popolazione esposta al rischio dell’impatto. In questo caso non è necessario che l’Enac rilasci l’autorizzazione, quindi «non sarà richiesto la rispondenza delle operazioni agli scenari standard».

ORDINANZA ENAC: DRONI PER MONITORARE SPOSTAMENTI

L’ordinanza dell’Enac, valida fino al 3 aprile 2020, autorizza tutti gli Enti di Stato, di cui all’articolo 744 del Codice della Navigazione e delle Polizie Locali dei Comuni italiani, a usare propri “aerei a pilotaggio remoto” se impiegati nell’ambito dell’emergenza legata alla diffusione del Coronavirus. Possono essere impiegati «nelle aree prospicienti di tutti gli aeroporti civili e identificate come “aree rosse”, ad una quota massima di 15 metri». Se sono in corso voli operati con APR nelle aree sopra specificate, l’Ente titolare deve fornire comunicazione in via preventiva alla TWR dell’aeroporto limitrofo all’area di interesse proprio per comunicare la presenza del drone e quindi coordinare le rispettive attività. L’Enac precisa, inoltre, che viene comunque data priorità al traffico degli aeromobili da e verso gli aeroporti e che resta in capo all’operatore del drone la responsabilità di dare precedenza agli aeromobili in volo e di separarsi da questi ultimi. Clicca qui per scaricare e visionare l’ordinanza Enac.



