Ordinanza Lombardia, coprifuoco dalle 23/ Attesa firma: frenata su chiusure negozi

È attesa in giornata la nuova ordinanza di Regione Lombardia che imporrà il coprifuoco notturno tra le ore 23 e le ore 5 deciso due giorni fa con l’unanimità di sindaci, Governatore Fontana, Cts lombardo e opposizioni in Consiglio Regionale: sarà in vigore già da domani, giovedì 22 ottobre, e varrà fino al 13 novembre prossimo. Il “giallo” nato nelle ultime ore circa la possibilità di una frenata della stessa ordinanza per via del confronto acceso tra Salvini e Fontana avvenuto ieri sera – con il leader della Lega tutt’altro che soddisfatto dell’intenzione di restringere ulteriormente le libertà dei cittadini oltre che dei commercianti – si è risolto già stamattina con l’intervento di Palazzo Lombardia: «uscirà oggi come previsto e non c’è stato alcun rallentamento imposto dal leader della Lega Matteo Salvini», fanno sapere dalla Regione. Il Ministro della Salute Speranza attende dunque l’invio dell’ordinanza specifica per dare il via libera definitivo, già però anticipato: le regole ormai sono state già ampiamente anticipate, con il divieto di attività aperte e spostamenti dei cittadini tra le ore 23 e le ore 5 in tutto il territorio regionale oltre alla chiusura dei centri commerciali sabato e domenica. È consentito l’uscita dalle proprie abitazioni solo per motivi di lavoro, salute e “comprovata urgenza”, con il ritorno in auge dell’autocertificazione in arrivo anch’essa in giornata sul portale di Regione Lombardia (qui tutte le regole e come compilarla, ndr).

ORDINANZA LOMBARDIA: LA FRENATA SUI CENTRI COMMERCIALI

Il coprifuoco in Lombardia è stato deciso dalla Regione, in accordo con il Ministero della Salute, dopo le previsioni pervenute dal Comitato Tecnico Scientifico regionale che ipotizza nei prossimi 15 giorni la soglia di 600 terapie intensive occupate (oggi sono 123) e più di 4mila ricoveri (oggi sono 1.268). «L’obiettivo del coprifuoco in Lombardia è cercare di dare un colpo a una delle cause del contagio che è ripartito e che risiede negli assembramenti, nelle movide, nelle feste, negli incontri in pubblico, nelle piazze, cose che non si riescono a controllare perché non riusciamo ad avere un numero sufficiente di agenti e polizia che possano intervenire. La soluzione migliore credo che possa essere questa, soluzione che è stata presa anche in altri Paesi», ha spiegato a Quarta Repubblica il Governatore della Lombardia Attilio Fontana. In attesa della firma, è previsto uno “spacchettamento” in due ordinanze per quanto riguarda da un lato la situazione del coprifuoco e dall’altro la stretta sullo shopping nel fine settimana: «tutte le parti intervenute hanno condiviso l’opportunità della chiusura, nelle giornate di sabato e domenica, della media e grande distribuzione commerciale. Tranne che per gli esercizi di generi alimentari e di prima necessità», così avevano deciso due giorni fa Regione, Comune e Cts ma il “rallentamento” nelle ultime ore sarebbe arrivato per la forte protesta degli stessi commercianti e per le perplessità ribadite ieri da Salvini a Fontana. Al momento sembra comunque confermata la misura che però potrebbe essere inserita in una seconda ordinanza da limare ancora per capire quali possibili “ammorbidimenti” potrebbero essere inseriti per non chiudere del tutto un grosso introito economico per il settore commerciale come lo shopping nella grande distribuzione al fine settimana. A Rtl 102.5 stamattina il sindaco di Bergamo, Giorgio Gori, commenta così l’ultima “frenata” di queste ore alla nuova ordinanza: «Io spero che Fontana mantenga la posizione che ha condiviso con tutti i sindaci, secondo me è un valore che in questa fase le istituzioni si parlino e condividano le decisioni e spero che non siano delle scelte di parte di un partito a modificarle, perchè qua si sta parlando della salute dei cittadini e non c’è modo di arretrare rispetto alla nostra responsabilità».



