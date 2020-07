Ordinanza Lombardia, via libera a sport di contatto da 11 luglio/ Riparte il calcetto

È arrivata l’ordinanza di Regione Lombardia sul via libera agli sport da contatto: da domani, sabato 11 luglio 2020, sarà possibile tornare a giocare a calcetto, oppure a basket. Nell’ordinanza sono chiamati in causa sport di squadra e sport a livello individuale: ovviamente dovranno essere svolti nel rispetto delle disposizioni di sicurezza. La Regione ha tenuto a precisare che l’attività sportiva «potrà avvenire solo in assenza di segni/sintomi (es. febbre, tosse, difficoltà respiratoria)» e che «all’accesso della struttura verrà rilevata la temperatura corporea (non deve essere superiore a 37.5°C)». Le ulteriori misure di prevenzioni sono quelle contenute nelle ‘Linee Guida per l’attività sportiva di base e l’attività motoria in genere’ della ‘Presidenza del Consiglio dei Ministri-Ufficio per lo sport’ e condivise dalla ‘Conferenza delle Regioni e delle Province Autonome’.

ORDINANZA LOMBARDIA: OK SPORT DI CONTATTO DALL’11 LUGLIO 2020

Nella nuova ordinanza, Regione Lombardia ha ricordato l’importanza della frequente igiene delle mani, così come la regolare e frequente polizia e disinfezione delle aree comuni. Senza dimenticare che per ogni disciplina sportiva si rimanda anche agli indirizzi approvati dalle singole Federazioni sportive. La Regione ha poi tenuto a precisare che la misura potrà essere rimodulata in funzione dell’evoluzione dello scenario epidemiologico. Il via libera agli sport di contatto non è l’unica novità prevista di questi giorni: come già programmato dall’ordinanza firmata lo scorso 29 giugno 2020 dal presidente Attilio Fontana, da oggi è prevista la riapertura di discoteche e sale da ballo. Ricordiamo che l’attività del ballo sarà consentita esclusivamente negli spazi all’aperto. Clicca qui per l’ordinanza di Regione Lombardia sul via libera agli sport di contatto.



