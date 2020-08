Ordinanza Musumeci “domani via migranti da Sicilia”/ Chiusi hotspot “basta invasione”

«La Sicilia non può essere invasa, mentre l’Europa si gira dall’altro lato e il governo non attiva alcun respingimento»: il Presidente della Regione Sicilia Nello Musumeci annunciava così ieri sera la nuova ordinanza con cui da domani saranno chiusi tutti gli hotspot di accoglienza migranti sull’intero suolo regionale. Entro le ore 24 di lunedì infatti tutti i migranti presenti nei centri di accoglienza della Sicilia dovranno essere trasferiti “improrogabilmente” fuori dalle strutture dell’isola: «l’ordinanza è stata pubblicata questa notte. Oggi verrà notificata a tutte le prefetture dell’Isola e al governo nazionale», scrive sui social il Governatore Musumeci (Centrodestra) con validità fino al 10 settembre e con imposizione del «divieto di ingresso, transito e sosta nella regione per ogni migrante che raggiunga le coste siciliane con imbarcazioni di grandi e piccole dimensioni, comprese quelle delle ong».

CAOS IMMIGRAZIONE SICILIA: L’ORDINANZA CHIUDE GLI HOTSPOT

Il procedimento durissimo del Presidente della Regione Sicilia arriva dopo settimane di richieste di interventi tanto in Ue quanto presso il Governo per i continui arrivi dei “barchini” dalla Tunisia e dalla Libia che hanno affollato – non senza problemi per i mini-focolai Covid-19 – gli hotspot a disposizione nella Regione. Musumeci spiega come non sia possibile garantire la permanenza nell’Isola «nel rispetto delle misure sanitarie di prevenzione del contagio da coronavirus», ribadisce ancora il Presidente, annunciando come la Regione siciliana tramite Asp metterà a disposizione delle autorità nazionali il personale necessario ai controlli sanitari per consentire il trasferimento dei migranti in sicurezza. Dopo i numeri alti di migranti positivi al Covid in arrivo dall’Africa, Musumeci è letteralmente “esploso” e con forti critiche al Governo ha sottolineato come le regole europee e nazionali al momento «sono state stracciate. L’Europa fa finta di niente e il governo nazionale ha deciso -malgrado i nostri appelli- di non attuare i decreti vigenti e di non chiudere i porti, come invece ha fatto lo scorso anno con il decreto interministeriale Interno-Difesa-Trasporti. C’è una colpevole sottovalutazione del fenomeno senza precedenti. E non capiscono quanto stia crescendo la tensione». Si chiede in ultima analisi ancora il Presidente della Sicilia, con netto riferimento ai mancati interventi di Bruxelles e del Premier Conte «vogliono far diventare razzisti i siciliani, che sono il popolo più accogliente di tutto il mondo? Adesso se vogliono a Roma impugnino pure la mia ordinanza. Basta: abbiamo avuto fin troppo rispetto istituzionale su questa emergenza, ricambiato da silenzi, indifferenza e omissioni».



