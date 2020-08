Ordinanza Musumeci: si svuota hotspot Pozzallo/ “Alzare voce serve”: è caos migranti

È scaduto l’ultimatum di 48 ore della Regione Sicilia dopo la pubblicazione dell’Ordinanza Musumeci sullo sgombero di tutti i centri di accoglienza migranti della Regione per l’emergenza sanitaria Covid-19: il Governo aveva risposto tramite Viminale sulla possibilità di impugnare l’ordinanza e fermare lo sgombero, ma al momento ancora non sono prevenute novità ufficiali da Palazzo Chigi nel giorno in cui il Ministro del Sud Giuseppe Provenzano è sbarcato in Sicilia per trovare una quadra con il Governatore Nello Musumeci. «A questo provvedimento non si è arrivati senza parlare prima più volte con il Viminale» ha fatto sapere ieri sera il Presidente di area Centrodestra, mentre a Sky Tg24 stamattina ribadisce «vi possono essere dei problemi organizzativi e di logistici, dato che i migranti da qualche parte devono venire trasferiti, ma si sarei aspettato che Roma contattasse la Regione. Magari per chiedere del tempo in più, anche 8-10 giorni, per poter decidere qualcosa. Invece niente. Anzi, chi governa ha preferito il silenzio, l’arroganza, il mostrare i muscoli». L’ordinanza di Musumeci prevedeva che entro la mezzanotte tra lunedì e martedì gli hotspot della Sicilia fossero sgombrati da tutti i migranti presenti, ma così non è avvenuto e ora Musumeci studia provvedimenti ad hoc come prossimi step.

ORDINANZA SICILIA, IL SINDACO DI LAMPEDUSA ATTACCA SALVINI

«Da stamattina, a quanto apprendo, si è iniziato a svuotare l’hotspot di Pozzallo, dove alle 11 arriverà il nostro team per esaminare l’idoneità dei locali. I ricorsi notificati a mezzo stampa non producono effetti. Ma alzare la voce, a tutela della salute pubblica, evidentemente si. Vedremo se in qualche giorno si ristabilirà la legalità. Vi tengo aggiornati!», ha scritto sempre questa mattina il Governatore siciliano Nello Musumeci su Facebook, spiegando come i 62 positivi al Covid-19 fino ad oggi presenti nel centro di Pozzallo sono stati trasferiti in altra sede. I trasferimenti sono condizionati dal maltempo arrivato a Lampedusa e in buona parte dell’isola, ma il Presidente prosegue sulla sua linea oltranzista: «Spero nel buonsenso del governo centrale. Speriamo che non ci siano né vinti né vincitori […] Tra qualche ora – ha aggiunto a Sky Tg24 – ci rivolgeremo alla magistratura, ed è triste e disarmante constatare come due articolazioni dello Stato, governo centrale e governo regionale, debbano ricorrere alla magistratura per riaffermare un diritto sacrosanto che è il diritto alla salute». Musumeci accusa Lamorgese e il Governo di non aver dato provvedimento alle prefetture di far sgobbare gli hotspot dopo non aver neanche impugnato l’ordinanza della Regione Sicilia: «Il che significa che ci troviamo davanti ad una palese omissione, perché le precedenti due ordinanze le Prefetture le avevano regolarmente osservate». Nel frattempo il sindaco di Lampedusa, Totò Martello (Pd) a Radio Cusano accoglie da un lato l’ordinanza del Governatore ma dall’altra attacca il leader della Lega Matteo Salvini: «l’ordinanza di Musumeci vuole svegliare un governo assente. Però se noi chiudiamo l’hotspot, quando ci saranno gli arrivi spontanei dove andranno i migranti?», spiega il primo cittadino dell’isoletta, «Salvini, che è entrato in un hotspot senza mascherina e quindi dovrebbe fare un po’ di quarantena, ha detto una falsità dicendo che i migranti infetti girano nell’isola, non è vero assolutamente. Questo racconto, falso, ha dato il colpo di grazia al turismo. Nessun turista arrivato o tornato da Lampedusa è risultato positivo».



