Ordinanza Regione Friuli Venezia Giulia/ Obbligo mascherine negli spazi commerciali

Così come nella regione Lombardia, dalla giornata di oggi sarà obbligatorio indossare la mascherina anche in Friuli Venezia Giulia. E’ infatti scattata da oggi, domenica 5 aprile, la nuova ordinanza che impone la mascherina a protezione di naso o bocca, o comunque similari (sciarpe, foulard, maglie a collo alto), ogni qual volta ci si rechi in un negozio o in un centro commerciale: “E’ fatto obbligo – – si legge sull’ordinanza pubblicata quest’oggi in Gazzetta Ufficiale – all’interno degli esercizi commerciali di generi alimentari, l’utilizzo di guanti monouso e di mascherine o comunque una protezione a copertura di naso e bocca”. La stessa ordinanza ricorda comunque la necessità di “osservare strettamente tutte le indicazioni fornite dalle autorità sanitarie e in particolare di mantenere la distanza interpersonale di sicurezza di almeno un metro e di fare uso di ogni altra precauzione finalizzata ad evitare il contagio, raccomandando l’uso della mascherina o comunque di una protezione a copertura di naso e bocca, ogni qualvolta si esce dalla propria abitazione”.

ORDINANZA FRIULI: MISURE FINO AL 13 APRILE

L’ordinanza è stata adottata a seguito di specifiche situazioni “sopravvenute di aggravamento del rischio sanitario verificatesi nel territorio regionale, nonché per ragioni di esigenze di sanità pubblica e di igiene, con conseguente applicazione di tutte le norme poste a presidio delle predette esigenze”. Sarà valida fino al 13 aprile prossimo, quando scadrà il Dpcm, e non è da escludere possa essere ulteriormente prorogata. Sono state inoltre prorogate tutte quelle misure già adottate fino ad ora, come ad esempio il divieto di più di un membro della stessa famiglia di accedere ad un negozio, salvo ovviamente esigenze di accompagnamento: bisognerà quindi recarsi al supermercato o in farmacia, da soli, e non in coppia come fanno molti. Inoltre, in Veneto e in Friuli Venezia Giulia, è confermata la chiusura domenicale di tutte le attività commerciali, salvo le farmacie, le parafarmacie, le edicole, e le aree nelle soste autostradali, i vari Autogrill e via discorrendo. Infine, permane il divieto di fare attività sportiva all’aperto. Clicca qui per scaricare l’ultima ordinanza del Friuli



